Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंतीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना पाठवा मंगल शुभेच्छा!

Best Wishes and Messages for Guru Nanak Jayanti 2025: या वर्षी गुरु नानक जयंती ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी साजरी होणार आहे. सिख धर्मात हा एक अतिशय पवित्र दिवस मानला जातो. या दिवशी गुरु नानक देवजींची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते..गुरु नानक देवजीनी मानवजातीला समानता, प्रेम आणि करुणेचा संदेश दिला. त्यांनी जात, धर्म आणि समाजावर आधारित भेदभाव नष्ट करण्याचा उपदेश केला. त्यांच्या शिकवणीतून आपल्याला संदेश मिळतो की प्रत्येक मानव समान आहे आणि एकमेकांवर प्रेम करणे हाच खरा धर्म आहे..आपल्या प्रियजनांना द्या शुभेच्छा:"गुरु नानक देवजींच्या कृपेनेतुमच्या जीवनात सुख,शांती आणि आनंद लाभो.गुरु नानक जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!"."सत्य, प्रेम आणि सेवाहेच खरे मार्ग आहेत.गुरु नानक जयंतीच्या शुभेच्छा!"."वाहेगुरूची कृपासदैव तुमच्यावर राहो,प्रत्येक दिवस आनंदाने उजळत राहो,गुरु नानक जयंतीच्या शुभेच्छा!"."नाम जपा, किरत करा आणि वंड छकोगुरु नानक देवजींच्याशिकवणुकीचे पालन करा.शुभ गुरुपर्व!".