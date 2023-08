Hair Care Routine : तुम्ही कधी केसांना तुरटी लावलीय का? नसेल तर आत्ताच लावा,अन् फरक बघा

Hair Care Routine : काळानुसार केसांच्या समस्या वाढत आहेत. हे सर्व वाढत्या प्रदूषणामुळे आहे ज्यामुळे टाळूशी संबंधित अनेक समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे केसांचा पोतच खराब होऊ शकत नाही तर केस गळणे, केस अकाली पांढरे होणे आणि नंतर केसांना संसर्ग होऊ शकतो. तसेच तुमच्या घरात येणारे पाणी केसांच्या अनेक समस्यांचे कारण बनू शकते.

वाढत्या वयोमानानुसार केस पांढरे होणे ही सामान्य बाब आहे. पण कमी वयातच अनेक जण केस पांढरे होण्याच्या समस्येच्या मोठ्या प्रमाणात सामना करत असल्याचे आढळतंय.

लहान मुलांमध्येही केस पांढरे होण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. बदलती जीवनशैली, शरीरातील हार्मोनमध्ये होणारे बदल, पौष्टिक आहाराचा अभाव, ताणतणाव इत्यादी कारणांमुळे केसांशी संबंधित समस्या उद्भवतात.

केसांच्या या समस्येवर तुरटीचा वापर या समस्यांवर उपाय ठरू शकतो. तुरटी केवळ डोक्याची त्वचा स्वच्छ करण्यातच मदत करू शकत नाही तर केसांच्या अनेक समस्या कमी करण्यासही मदत करते. तर जाणून घ्या केसांसाठी तुरटी कशी वापरायची.(Hair Care Routine : If you also have the same hair problem, then wash your hair with alum, know the right way to use it)

केस कमी वयात पांढरे का होतात

आपल्या केसांचा रंग काळा, तपकिरी किंवा पांढरा होणे ही प्रक्रिया कित्येक वेगवेगळ्या कारणांवर अवलंबून असतो. अनुवांशिक, शरीरातील खनिजांची कमतरता, थायरॉइडची समस्या आणि काही विशेष आजार इत्यादी कारणे असू शकतात. दरम्यान केस कोणत्या कारणांमुळे पांढरे होत आहेत, याबाबत योग्य माहिती तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांकडूनच मिळू शकते. (Hair Care)

तुरटीच्या पाण्याने केस धुवा

केस धुवा तुरटीच्या पाण्याने धुण्याने केसांच्या अनेक समस्या कमी होण्यास मदत होते. तुम्हाला फक्त तुमच्या आंघोळीच्या पाण्यात तुरटी मिसळून ठेवावी लागेल आणि नंतर काही काळ असेच राहू द्या. त्यानंतर केस स्वच्छ पाण्याने धुवा.

तुरटीने केस धुतल्याने काय होते

सर्वप्रथम, तुरटीने केस धुतल्याने टाळूचा संसर्ग कमी होतो. केसांना पोषण देण्यासाठी आणि वाढ वाढवण्यासाठी ते टाळूच्या छिद्रांमधील घाण डिटॉक्स करू शकते.

याशिवाय तुरटी हे अँटीबैक्टीरियल देखील आहे जे टाळूचे संक्रमण कमी करण्यास मदत करू शकते. हे तुमच्या टाळूवरील मुरुम कमी करू शकते तसेच कोंडा सारख्या समस्या टाळू शकते.

तसेच, तुरटीचे पाणी कडक पाण्यामुळे होणारे नुकसान टाळते आणि केसांचा रंग टिकवून ठेवण्यास मदत करते. हे केस निर्जीव होण्यापासून आणि तुटण्यापासून रोखू शकते.

त्यामुळे तुमचे केस तुरटीच्या पाण्याने धुवा, त्यानंतर तुमचे केस कोरडे होत आहेत असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही तुमच्या केसांना एलोवेरा जेल किंवा कोणतेही कंडिशनर लावू शकता. आपण प्रत्येक वेळी शॅम्पू करण्यापूर्वी आपले केस धुतल्यास, आपल्याला त्याची आवश्यकता देखील भासणार नाही.