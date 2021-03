घरीच तयार करा आक्रोड हेअर मास्क; अशा आहेत टिप्स

कोल्हापूर : अक्रोडमध्ये अनेक प्रकारचे पोषक तत्व असतात. जे फक्त आपल्या आरोग्यासाठीच नाही तर त्वचा आणि केसांसाठीही लाभदायक असतात. असेच पोषकतत्व असलेल्या अक्रोडचा वापर आहारामध्ये केल्यास ते लाभदायक ठरू शकते. यापासून तुम्ही हेअर मास्कही तयार करू शकता. जो तुमच्या केसांच्या समस्या दूर करू शकतो. अक्रोडमध्ये काही घरगुती उपायांच्या सहाय्याने हेअर मास्क तयार करता येतो. त्यामुळे केसांची समस्या दूर होण्यास मदत होते. तसेच केसातील कोंडा या मोठ्या समस्येपासून सुटकारा मिळतो. चला तर मग जाणून घेऊया केसांची सुंदरता वाढविण्यास अक्रोड कशी मदत करतो. साहित्य - आक्रोड -10 -12

दही - 1 कप

लिंबूरस -1 चमचा

गुलाब जल -1 चमचा फेसमास्क बनवण्याची पद्धत

कृती - अक्रोडचा हेअर मास हेअर मास्क बनवण्यासाठी सुरुवातीला अक्रोड एका तासासाठी पाण्यात भिजत घाला. यानंतर अक्रोडला पिसून त्याची पावडर बनवून घ्या. एका बाउलमध्ये दही घाला आणि योग्य प्रकारे ते मिक्स करून त्याची पेस्ट तयार करून घ्या. आणि यात लिंबूचा रस किंवा गुलाब जल घालुन तयार होणारी पेस्ट तुम्ही केसांसाठी हेअर मास म्हणून वापरू शकता. वापरण्याची पद्धत केसांवरती या हेअर माक्सचा वापर केल्यानंतर केसांना तेल लावणे टाळा. केसांना योग्यप्रकारे शाम्पू करून सुकी करुन घ्या. केसांना दोन भागांमध्ये व्यवस्थित विभाजित करा आणि ते सुटे, खूले करून घ्या. हेअर मास्क केसांना लावताना योग्य पद्धतीने लावा. केसांना शॉवरच्या टोपीने पॅक करा. तीस मिनिटापर्यंत हा मास्क केसांमध्ये राहू द्या. यानंतर ते स्वच्छ धुऊन घ्या. केस धुताना शाम्पूचा वापर करू नका. केस सुकल्यानंतर त्यामध्ये अक्रोडच्या तेलाने मसाज करा. दुसऱ्या दिवशी केसांना शाम्पूने धुवा. या मास्कचा वापर दर आठवड्याला करा. यामुळे तुमच्या केसातील डॅंडरफची समस्या एका महिन्यात कमी होईल.

