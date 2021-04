या चुकांमुळे उद्भवतात केसांच्या समस्या

कोल्हापूर : बर्‍याच वेळा, केसांना इच्छा असूनही, ते चांगले ठेवता येत नाहीत आणि नंतर विविध उपाययोजनांचा अवलंब करून नवीनच समस्या सुरू होतात. केस खराब होणे ही एक समस्या आहे ज्याचा सामना महिला करतात. केस धुण्याच्या दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या दिवशी सामान्यत: मुलींना केस खराब होत असल्याचे जाणवते. त्यादिवशी केस व्यवस्थीत करण्याचा खूप प्रयत्न करूनही आपल्याला इच्छित परिणाम मिळत नाही. इतकेच नाही तर त्या दिवशी तुम्हाला बाहेर जायचे असेल तर तुम्हाला आणखी राग येईल. अशा परिस्थितीत एकतर महिला जाणे टाळतात. आपण हे एखाद्या वेळी किंवा इतर वेळी केले असेलच. असे सामान्यत: असे मानले जाते की मुलींना केस गळती झाल्यामुळे केस खराब होतात. ओवर वॉशिंग अति केस धुणे हे केसांसाठी देखील खराब आहे. जर आपण दररोज केस धुवायला लागलो तर ते केस केवळ कोरडे व कमकुवतच होत नाहीत, तर केसांचे नैसर्गिक तेलही कमी होऊन जाते. ज्यामुळे केस कोरडे झाल्यानंतर विस्कटलेल्या केसांना सावरणे खूप अवघड होते. एवढेच नाही तर ते सीबम प्रॉडक्ट आणि डोक्यातील कोंड्याची समस्या देखील सुरू करते. अत्यधिक तणाव जर आपल्याला असे वाटत असेल की ताण केवळ आपल्या आरोग्यावर परिणाम करते तर तसे नाही. अचानक शारीरिक किंवा मानसिक ताणमुळे हार्मोनल असंतुलन उद्भवू शकतो. आणि या अस्थिर संप्रेरकांची पातळी देखील आपल्या केसांना नुकसान करते. याव्यतिरिक्त, तणाव आपल्या शरीरास ट्रामा मोडमध्ये देखील टाकू शकतो, ज्यामुळे ते आपल्या केसांमधून महत्वाची पोषकद्रव्ये आणि ऑक्सिजन काढून टाकतात, यामुळे ते निस्तेज आणि खराब दिसतात. गरम पाणी दिवसभर कामाच्या थकव्यानंतर गरम शॉवर घेणे निश्चितच आरामदायक आहे. परंतु प्रत्यक्षात गरम पाण्यामुळे बहुतेक प्रकरणांमध्ये केस खराब होतात. खरं तर, गरम पाणी आपले केसांचे क्यूटिकल्स उघडते आणि त्यातील मॉइश्चरायझर खेचते. ज्यामुळे ते खूप कोरडे होतात. अशा परिस्थितीत केसांमधले कोंवळेपणा कमी होऊन कोरडेपणा वाढू लागतो. बॅड डायट लोक सहसा त्यांच्या खाण्याकडे लक्ष देत नाहीत, परंतु आपणास हे माहित आहे की आहार थेट आपल्या केसांशीही संबंधित आहे. खरं तर, आपण जे खातो, त्या अन्नातील सर्व आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि पोषक शरीरात जातात आणि त्याच्या कार्यप्रणालीला सहजतेने मदत करतात. हे केवळ अंतर्गतच नव्हे तर बाह्यरित्या देखील आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आपण आपल्या आहारात पुरेसे प्रोटीन न घेतल्यास केसांची चमक कमी होते. तसेच, जंक फूडचा वारंवार सेवन करणे, जास्त प्रमाणात मद्यपान करणे, तळलेले, पॅकेड आणि साखरयुक्त पदार्थ खाणे हे सर्व आपले केस कोरडे आणि निर्जीव बनवू शकते.

