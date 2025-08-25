Hartalika Vrat 2025 Marathi Wishes: शिव व्हावे प्रसन्न...! हरतालिकेच्या प्रियजनांना पाठवा मराठीतून खास शुभेच्छा, वाचा हटके संदेश

हरतालिका सण भगवान शिवाला समर्पित असून विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास करतात. गणेश चतुर्थीच्या एक दिवस आधी साजरा होणारा हा सण २६ ऑगस्टला आहे. या दिवशी भगवान शिव आणि माता पार्वतीची पूजा केली जाते. मराठीतून खास शुभेच्छा देऊन सण अधिक खास बनवा..Hartalika Vrat 2025 Marathi wishes for loved ones : गणेश चतुर्थीच्या एक दिवसआधी हारतालिका साजरी केली जाते. हा सण भगवान शिवाला समर्पित असते. पाद्रपद महिन्यातील शुल्क पक्षातील तृतीया तिथीला हरतालिका साजरी केली जाते. असे मानले जाते की व्रताच्या प्रभावमुळे अखंड सौभाग्य प्राप्त होते. या दिवशी भगवान शिव आणि माता पार्वतीची पूजा केली जाते. विवाहित महिला पतीच्या दिर्घायुष्यासाठी हा उपवास करतात आणि शंकराची मनोभावे पूजा करतात. यंदा २६ ऑगस्टरोजी हा सण साजरा केला जाणार आहे. या सणाला अधिक खास बनवण्यासाठी मराठीतून खास शुभेच्छा देऊ शकता..माता उमाला मिळाला जसा शिव वरतुम्हालाही मिळो मनाजोगता वरकरिती व्रत सवाष्ण वा कन्या उपवरअक्षय राहो सौभाग्य द्यावा असा वरहरतालिका व्रताच्या हार्दिक शुभेच्छा...! हरतालिकेचा आनंद,तुमच्या आयुष्यात टिकून राहो,हिच इश्वरचरणी प्रार्थना,हरतालिका व्रताच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.माता पार्वतीने केलेहरतालिका व्रतम्हणून तिला मिळाले पती स्वरूप शंकरहरतालिका व्रताच्या हार्दिक शुभेच्छा...! .संकल्प शक्तीचे प्रतीकअखंड सौभाग्याची प्रार्थनाहरतालिका सणानिमित्त पूर्ण होवोहरतालिका व्रताच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.हरतालिका व्रत प्रेमाचेत्यागाचे आणि सौभाग्याचेहरतालिका व्रताच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.सण सौभाग्याचा,पतीवरील प्रेमाचा,हरतालिका व्रताच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.