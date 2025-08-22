लाइफस्टाइल

Hartalika Vrat 2025: हरतालिका व्रत कोणी करावे आणि करू नये? जाणून घ्या नियम

Hartalika Vrat Rules: अखंड सौभाग्य प्रदान करणारा हरतालिका व्रत यंदा २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की ही पूजा नेमकी कोणी करावी आणि कोणी करू नये? तसेच, याचे नेमके नियम काय आहेत? चला, जाणून घेऊया हरतालिका व्रताचे संपूर्ण मार्गदर्शन
Hartalika Vrat Rules
Hartalika Vrat RulesEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. हरतालिका व्रत हे विवाहित व अविवाहित स्त्रियांनी श्रद्धेने पतीच्या दीर्घायुष्य किंवा योग्य वरासाठी करतं.

  2. हे व्रत उपवास, शिव-पार्वती पूजन, कथा वाचन व जागरण यासह साजरं केलं जातं.

  3. गर्भवती, अस्वस्थ व औषधोपचारात असलेल्या महिलांनी उपवास टाळून फक्त पूजा करावी.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
festival
women
Hindu religion
women life
Hartalika
Festival Celebration
gauri ganpati
festival season

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com