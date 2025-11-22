लाइफस्टाइल

Headache Relief: औषधांशिवाय डोकेदुखीवर मिळवा आराम ! घरच्या घरी आजच करा 'हे' 9 सोपे उपाय

natural ways to reduce headache without medicine: डोकेदुखी ही भारत आणि जगभरातील सर्वात सामान्य आरोग्य तक्रारींपैकी एक आहे. पण ही समस्या घरच्या घरी काही उपाय करून कमी करता येते.
Headache

Headache

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

home remedies for headache relief in adults: डोकेदुखी ही भारत आणि जगभरातील सर्वात सामान्य आरोग्य तक्रारींपैकी एक आहे. अनेक लोकांसाठी जे गोळ्या घेऊ शकत नाहीत किंवा घेऊ इच्छित नाहीत, त्यांच्यासाठी औषधांशिवाय वेदना कमी करू शकतात, दैनंदिन कार्य सुधारू शकतात. औषधांशिवाय डोकेदुखी कमी करण्यास पुढील उपाय करु शकता.

