Headache Relief: औषधांशिवाय डोकेदुखीवर मिळवा आराम ! घरच्या घरी आजच करा 'हे' 9 सोपे उपाय

home remedies for headache relief in adults: डोकेदुखी ही भारत आणि जगभरातील सर्वात सामान्य आरोग्य तक्रारींपैकी एक आहे. अनेक लोकांसाठी जे गोळ्या घेऊ शकत नाहीत किंवा घेऊ इच्छित नाहीत, त्यांच्यासाठी औषधांशिवाय वेदना कमी करू शकतात, दैनंदिन कार्य सुधारू शकतात. औषधांशिवाय डोकेदुखी कमी करण्यास पुढील उपाय करु शकता. .पुरेसे पाणी प्याडिहायड्रेशनमुळे काही लोकांमध्ये डोकेदुखी वाढू शकते. छोट्या छोट्या चाचण्या आणि पुनरावलोकनांवरून असे दिसून आले आहे की दररोज पाण्याचे सेवन वाढवल्याने डोकेदुखीत घालवलेले तास कमी झाले आणि अल्पकालीन अभ्यासांमध्ये वेदनांची तीव्रता कमी झाली. व्यावहारिकदृष्ट्या: पाण्याची बाटली सोबत ठेवा, नियमितपणे प्या. नियमित झोपअनियमित झोपेच्या पद्धती, खूप कमी आणि खूप जास्त दोन्ही डोकेदुखीचे सामान्य कारण आहेत. दररोज एकाच वेळी झोपणे आणि उठणे तुमच्या शरीराचे घड्याळ स्थिर करते आणि धोका कमी करते. जर दिनचर्या असूनही झोप कमी येत असेल, तर थोडक्यात झोप स्वच्छता योजना विचारात घ्या..ताण संज्ञानात्मक वर्तणुकीय थेरपी (CBT), विश्रांती प्रशिक्षण आणि माइंडफुलनेस यासारख्या मानसशास्त्रीय उपचारांमुळे मायग्रेनची वारंवारता आणि अपंगत्व कमी होण्याचे चांगले पुरावे आहेत. हे कौशल्य-आधारित आहेत. शिकण्यायोग्य तंत्रे ज्यामुळे तुमचे शरीर आणि मेंदू ताण आणि वेदनांना कसा प्रतिसाद देतात हे बदलते. तुम्हाला फायदा होण्यासाठी "चिंताग्रस्त" होण्याची आवश्यकता नाही, अनेक मायग्रेन रुग्णांना संरचित प्रशिक्षणानंतर कमी झटके येतात आणि कमी तीव्र डोकेदुखी होते. विश्वासार्ह प्रदात्यांकडून लघु अभ्यासक्रम, डिजिटल CBT कार्यक्रम किंवा मार्गदर्शित विश्रांती अॅप्सचा विचार करा. .पूरक आहार आणि उपचारक्लिनिकल चाचण्यांमध्ये मॅग्नेशियम, रिबोफ्लेविन (व्हिटॅमिन बी२) आणि कोएंझाइम क्यू१० सारख्या काही नॉन-प्रिस्क्रिप्शन सप्लिमेंट्सना मायग्रेनसाठी प्रतिबंधात्मक पर्याय म्हणून आधारभूत पुरावे आहेत. त्या "जादूच्या गोळ्या" नाहीत आणि डॉक्टरांकडून थोड्या वेळाने तपासणी केल्यानंतर त्यांचा वापर करावा.नियमित व्यायामनियमित शारीरिक हालचालींमुळे अनेक लोकांमध्ये डोकेदुखी कमी आणि कमी तीव्र होते. जर तुम्ही एकाच सत्रात खूप जोर लावला तर व्यायामामुळे डोकेदुखीचा झटका येऊ शकतो, म्हणून स्थिर, हळूहळू कार्यक्रम अनियमित तीव्र स्फोटांपेक्षा चांगले असतात. सातत्य राखण्याचे ध्येय ठेवा: बहुतेक दिवसांमध्ये 30 मिनिटे हे एक वाजवी सुरुवातीचे ध्येय आहे..मानेशी संबंधित समस्यांवर उपचार करा अनेक तणावासारख्या डोकेदुखी मानेच्या स्नायूंचा ताण, खराब पोश्चर आणि जबड्याच्या समस्यांशी संबंधित असतात. पोश्चर सुधारणा, स्ट्रेचिंग आणि लक्ष्यित व्यायामांवर लक्ष केंद्रित करणारी फिजिओथेरपी वारंवारता आणि तीव्रता कमी करू शकते. कामाच्या दिवसात मान/खांद्याच्या स्ट्रेचिंगचे छोटे संच आणि एर्गोनॉमिक फिक्स वापरून पहा. जर दुखापतीनंतर वेदना तीव्र किंवा नवीन असेल तर डॉक्टरांना भेटा.अॅक्युपंक्चर वापरून पहाअनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की अॅक्युपंक्चरमुळे अनेक रुग्णांमध्ये मायग्रेनची वारंवारता नेहमीच्या काळजीपेक्षा किंवा बनावटीपेक्षा कमी होऊ शकते. पात्र चिकित्सकांकडून केल्यास ते सामान्यतः सुरक्षित असते आणि जर तुम्ही औषधांशिवायच्या पद्धती पसंत करत असाल, तात्काळ आराम मिळवण्याऐवजी प्रतिबंधासाठी, तर ते वापरून पाहण्यासारखे असू शकते. कोर्सच्या कालावधीबद्दल तुमच्या प्रदात्याशी चर्चा करा..तात्काळ आराम मिळण्यासाठी उबदार किंवा थंड पॅक तीव्र डोकेदुखीसाठी, कपाळावर कोल्ड पॅक किंवा माने/खांद्याच्या स्नायूंना घट्ट बसवण्यासाठी उबदार पॅक घेतल्यास डोकेदुखीच्या प्रकारानुसार लवकर आराम मिळू शकतो. बर्फ धडधडणाऱ्या वेदना कमी करण्यास मदत करतो; उबदारपणा स्नायूंना घट्ट होण्यास मदत करतो. साधी स्व-मालिश करणे, किंवा एखाद्याला खांद्या/मानेचा थोडा वेळ मालिश करण्यास सांगणे, अनेकांसाठी तणाव आणि वेदना कमी करू शकते.वैयक्तिक ट्रिगर्स ओळखा सामान्य ट्रिगरमध्ये जेवण वगळणे, काही पदार्थ, अल्कोहोल, तेजस्वी दिवे, तीव्र वास आणि हार्मोनल बदल यांचा समावेश होतो. ४-८ आठवडे डोकेदुखीची डायरी ठेवल्याने तुम्ही काय खाल्ले, झोप, ताण, हवामान आणि हल्ल्यापूर्वीची क्रियाकलाप हे नमुने ओळखण्यास मदत होते. जेव्हा तुम्ही सातत्यपूर्ण ट्रिगर ओळखू शकता, तेव्हा व्यावहारिक टाळणे किंवा कमी करणे अनेकदा हल्ल्यांना लक्षणीयरीत्या कमी करते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.