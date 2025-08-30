High Blood Pressure Control: हाय ब्लड प्रेशर नियंत्रणासाठी आहारात पालकाचा समावेश करा; जाणून घ्या आरोग्यासाठी फायदे

थोडक्यात:पालकामध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि नायट्रेट्स असतात जे रक्तदाब नियंत्रणात मदत करतात.पालकाचा नियमित सेवन हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकचा धोका कमी करण्यास मदत करते.पालकाचे सेवन रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि वजन नियंत्रणातही उपयोगी आहे..Spinach in Your Daily Diet: आजच्या जलद आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे हाय ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तदाब) ही समस्या सामान्य झाली आहे. यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो आणि अनेक गंभीर आजार उद्भवू शकतात. त्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत गरजेचे ठरते. अशा परिस्थितीत, घरच्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असणारी पालक ही भाजी अनेक आरोग्याच्या बाबतीत फायदेशीर ठरू शकते..पालक आणि रक्तदाब नियंत्रणपालकामध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि नैसर्गिक नायट्रेट्स मोठ्या प्रमाणात असतात. हे घटक शरीरातील सोडियमचे प्रमाण संतुलित करून रक्तदाब नियंत्रित करण्यात मदत करतात. पालकातील अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाची कार्यक्षमता सुधारतात आणि रक्तवाहिन्यांना आराम देतात, ज्यामुळे रक्तदाब नीट व्यवस्थीत राहतो..CA Articleship: आर्टिकलशिप म्हणजे नेमकं काय? कोण करू शकतो? वाचा एका क्लिकवर सविस्तर माहिती.हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकचा धोका कमी होतोरक्तदाब वाढल्यामुळे हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढतो. पालकातील नैसर्गिक नायट्रेट्स रक्तवाहिन्यांना मोकळे करतात, ज्यामुळे रक्ताचा प्रवाह सुधारतो आणि हृदयावरचा ताण कमी होतो. त्यामुळे पालकाचे सेवन हार्ट अटॅकच्या जोखमीला कमी करते..पालक कसा खावा?ताजी पालेभाजी: थोडेसे लोणचं आणि मसाले घालून पालकाची भाजी करा.सूप: पालकाचा सूप तयार करून थंड वातावरणात प्या, हे रक्तदाब नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे.सलाड : पालकाची ताजी पाने स्वच्छ धुऊन थोडेसे लिंबू व मीठ घालून सलाड म्हणून खा.ज्यूस: सकाळी रिकाम्या पोटी पालकाचा रस घेणे रक्तदाब कमी करण्यात मदत करू शकते..Menstrual Delay Pills: मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेताय? आताच थांबा...आरोग्यावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर दुष्परिणाम.पालकाचे आरोग्यासंदर्भातील अन्य फायदेरोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.शरीरातील स्फूर्ति वाढवते.वजन नियंत्रणात मदत करते.हाडे आणि डोळ्यांसाठी फायदेशीर आहे..FAQs1. मासिक रक्तदाब नियंत्रणासाठी पालकाचा वापर कसा करावा? (How to use spinach for blood pressure control?)पालकाची भाजी, सूप, सलाड किंवा ज्यूस तयार करून रोज सेवन करणे फायदेशीर आहे.2. पालकातील कोणते घटक रक्तदाब कमी करतात? (Which nutrients in spinach help reduce blood pressure?)पालकामध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि नैसर्गिक नायट्रेट्स असतात जे रक्तदाब नियंत्रित करतात.3. पालकाचा रक्तदाब नियंत्रणाव्यतिरिक्त आणखी काय फायदा आहे? (What are other benefits of spinach besides blood pressure control?)पालक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो, वजन नियंत्रणात मदत करतो, आणि हाडे व डोळ्यांसाठी फायदेशीर आहे.4. पालकाचा रस कधी आणि कसा पिणे फायदेशीर आहे? (When and how is spinach juice beneficial?)सकाळी रिकाम्या पोटी पालकाचा रस घेणे रक्तदाब कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.