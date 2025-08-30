लाइफस्टाइल

High Blood Pressure Control: हाय ब्लड प्रेशर नियंत्रणासाठी आहारात पालकाचा समावेश करा; जाणून घ्या आरोग्यासाठी फायदे

Spinach for High Blood Pressure Control: आजच्या तणावपूर्ण आणि धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे हाय ब्लड प्रेशर ही समस्या वाढली आहे. अशा काळात, घरच्या स्वयंपाकघरातील सोपी आणि पौष्टिक पालक ही भाजी आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक ठरू शकते
पालकामध्ये पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि नायट्रेट्स असतात जे रक्तदाब नियंत्रणात मदत करतात.

पालकाचा नियमित सेवन हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकचा धोका कमी करण्यास मदत करते.

पालकाचे सेवन रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि वजन नियंत्रणातही उपयोगी आहे.

