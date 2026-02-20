Polished Yellow Dal : सावधान! तुम्ही खात असलेली पिवळी डाळ 'विष' तर नाही ना? डाळीतली भेसळ ओळखण्यासाठी 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स नक्की वापरा

How To Identify Polished Yellow Dal at Home : भारतीय आहारात डाळींचे विशेष स्थान आहे. प्रथिने, तंतुमय पदार्थ आणि विविध जीवनसत्त्वांनी समृद्ध असलेली तूर डाळ, हरभरा डाळ किंवा मसूर डाळ आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक मानली जाते. मात्र, सध्या बाजारात अनेक खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ आढळून येत आहे. .डाळी अधिक आकर्षक आणि चमकदार दिसाव्यात यासाठी त्यांना रासायनिक पॉलिश लावले जाते. त्यामुळे त्या दर्जेदार वाटतात, पण प्रत्यक्षात त्या आरोग्यास अपायकारक ठरू शकतात. पिवळी डाळ पॉलिश केलेली आहे की नैसर्गिक, हे ओळखणे कधी कधी अवघड जाते. मात्र, काही सोप्या घरगुती चाचण्यांच्या मदतीने तुम्ही डाळ शुद्ध आहे की भेसळयुक्त, हे सहज तपासू शकता..1) पांढऱ्या कागदावर घासून पाहाजर डाळ खूपच चमकदार आणि गडद पिवळी दिसत असेल, तर ही चाचणी करा. काही दाणे पांढऱ्या कागदावर घासून पाहा. कागदावर पिवळा रंग उमटला, तर समजावे की डाळ पॉलिश केलेली आहे. ही चाचणी तुम्ही बाजारात खरेदी करतानाही करू शकता..Brain Activity After Death : मृत्यूनंतर मेंदू किती वेळ जिवंत राहतो? त्या काळात शरीरात नेमकं काय घडतं, जीव वाचण्याचे 'चान्सेस' किती?.2) पाण्यात भिजवून तपासणीएका भांड्यात स्वच्छ पाणी घ्या आणि त्यात थोडी डाळ टाका. ती सुमारे १५ मिनिटे तसेच ठेवून द्या. जर डाळीवर कृत्रिम पिवळा पॉलिश लावलेला असेल, तर पाण्याचा रंग पिवळसर होईल. परंतु, डाळ नैसर्गिक आणि शुद्ध असल्यास पाण्याचा रंग बदलणार नाही..3) एचसीएल (Hydrochloric Acid) चाचणीडाळीत भेसळ आहे का, हे अधिक स्पष्टपणे जाणून घेण्यासाठी ही चाचणी उपयोगी ठरते. एका छोट्या भांड्यात डाळ आणि थोडे पाणी मिसळा. त्यात एचसीएलचे दोन-तीन थेंब घाला. पाण्याचा रंग गुलाबी झाला, तर डाळीत भेसळ किंवा कृत्रिम रंग असल्याची शक्यता असते..Scientific Reason Women get Drunk Faster : महिला पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाणात दारू का पितात आणि त्यांना लवकर का नशा चढते?.डाळ खरेदी करताना घ्यायची काळजीडाळींना आकर्षक पिवळा रंग देण्यासाठी काही ठिकाणी ‘मेटानिल पिवळा’ सारखा प्रतिबंधित रंग वापरला जातो. हा रंग आरोग्यासाठी घातक असून भारतात त्याचा वापर कायद्याने बंदी आहे. तरीही काही ठिकाणी डाळ, हळद, मसाले आणि मिठाईमध्ये तो बेकायदेशीरपणे वापरला जातो..म्हणून, डाळ खरेदी करताना अतिशय चमकदार किंवा गडद पिवळ्या रंगाला भुलू नका. नैसर्गिक डाळ साध्या रंगाची आणि कमी चमकदार असते. डाळ घरी आणल्यानंतर वरीलपैकी कोणतीही एक चाचणी करून तिची शुद्धता तपासा आणि आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.