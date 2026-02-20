लाइफस्टाइल

Polished Yellow Dal : सावधान! तुम्ही खात असलेली पिवळी डाळ 'विष' तर नाही ना? डाळीतली भेसळ ओळखण्यासाठी 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स नक्की वापरा

How to Identify Polished Yellow Dal at Home : चमकदार पिवळी डाळ भेसळयुक्त असू शकते. पाण्यात भिजवणे, कागदावर घासणे आणि एचसीएल चाचणी करून कृत्रिम रंग व मेटानिल पिवळा सहज ओळखता येतो.
Tips to Buy Pure and Unpolished Yellow Dal

How To Identify Polished Yellow Dal at Home : भारतीय आहारात डाळींचे विशेष स्थान आहे. प्रथिने, तंतुमय पदार्थ आणि विविध जीवनसत्त्वांनी समृद्ध असलेली तूर डाळ, हरभरा डाळ किंवा मसूर डाळ आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक मानली जाते. मात्र, सध्या बाजारात अनेक खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ आढळून येत आहे.

