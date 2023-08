Health Tips: एकाच जागी बसणे धुम्रपानापेक्षाही अधिक धोकादायक; वेळीच सावध व्हा तज्ज्ञांचा सल्ला ऐका

Yoga For Health : IT क्षेत्रात ऑनलाईन काम करणारे लोक म्हणजे सुखी समाधानी माणसं, ज्यांच मोठ्या प्रमाणात सेव्हिंग होतं असतं. रुटीन सेट असतं ज्यांना दिवसभर उन्हात फिरायची गरज नाही. एसीत बसून आरामात ज्यांचे आयुष्य व्यतित होत असतं. असे लोक सुखी असतात असं प्रत्येकाला वाटतं. पण, असं मुळीच नाही. प्रत्येक क्षेत्रात मेहनत असते अन् मेहनत केल्याने आजारही बळावतात.

कोरोना काळानंतर बहूतेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली आहे. अशामध्ये एम्प्लॉई घरातच टेबल खुर्चीवर बसून लॅपटॉपद्वारे काम करतात. घरातून काम करण्यामुळे ऑफिस टाईमिंग वाढले आहे. आधी 8-9 तास काम करावे लागत असे त्याऐवजी आता 10-12 काम करावे लागत आहे. यांचा त्याला त्रास होत आहे. (Yoga For Health : Be it office or home, sitting in one place for long increases the risk of these diseases. Follow doctor's advice immediately)

ऑफिसच्या डेस्कवर बराच वेळ काम करणे, सतत घरी बसून टीव्ही पाहणे किंवा आजूबाजूला बसणे यामुळे तुम्हाला आरोग्याच्या अनेक समस्यांना बळी पडण्याबरोबरच हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. अल्कोहोल, धूम्रपान आणि जंक फूडप्रमाणेच जास्त वेळ बसणे देखील हृदयरोगासह तीव्र आजारांसाठी जोखीम घटक आहे.

खरं तर जेव्हा तुम्ही सतत बसता तेव्हा तुमच्या शरीरात कॅलरीज तर साठून राहतातच, पण तुमच्या हाडांना आणि स्नायूंनाही धोका निर्माण होत असतो.

जेव्हा एखादी व्यक्ती हालचाल न करता बराच वेळ एकाच स्थितीत बसते तेव्हा त्याचा परिणाम आपल्या रक्ताभिसरण आणि रक्तदाबावर देखील होऊ शकतो, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या आणखी वाढू शकतात.

गाझियाबादच्या मणिपाल हॉस्पिटलचे कार्डिओलॉजी कन्सल्टंट डॉ. अभिषेक सिंह यांच्या मते, "दैनंदिन जीवनात हळूहळू बदल होत आहेत. बहुतेक लोक एकाच ठिकाणी बसून जास्त वेळ घालवतात. अनेक जण आपल्या डेस्कवर, स्क्रीनसमोर बराच वेळ बसून राहतात अशा लोकांसाठी गतिहीन जीवनशैली सामान्य झाली आहे. (Health Attack)

जर कोणी असे करत असेल तर ते धूम्रपान करण्याइतकेच धोकादायक आहे. त्यामुळे जास्त बसणे तुमच्या हृदयाला कोणत्या प्रकारे हानी पोहोचवू शकते हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. चला तर मग जाणून घेऊया बराच वेळ बसून राहण्यामुळे तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका वाढतो. (Smoking)

Atherosclerosis चा धोका

एथेरोस्क्लेरोसिस रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लेग तयार करते, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका असतो. जर कोणी जास्त वेळ बसले तर यामुळे रक्ताभिसरण कमी होते आणि शरीरातील गोठलेल्या चरबी बर्निंग सिस्टमची कार्यक्षमता कमी होते. हे एथेरोस्क्लेरोसिसला गती देऊ शकते आणि रक्तवाहिन्या देखील संकुचित करू शकते.

रक्ताभिसरण बिघडणे

बराच वेळ बसल्याने रक्ताभिसरण बिघडते. खालच्या शरीरात रक्ताच्या गुठळ्या तयार होऊ शकतात, डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस (डीव्हीटी) होऊ शकतो आणि हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो. रक्तप्रवाह योग्य ठेवण्यासाठी आणि हे धोके टाळण्यासाठी व्यायाम करणे खूप महत्वाचे आहे. (Blood Circulation)

उच्च रक्तदाब

बराच वेळ बसल्याने रक्तदाब वाढतो. शारीरिक हालचाली आणि रक्त प्रवाहाचा अभाव उच्च रक्तदाबास समर्थन देतो ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका असतो. रोजचा व्यायाम आणि बसण्याची वेळ कमी केल्यास रक्तदाब कमी होण्यास आणि हृदय निरोगी राहण्यास मदत होते.

लठ्ठपणाचा धोका वाढतो

दीर्घकाळ बसणे बर्याचदा गतिहीन जीवनशैलीशी संबंधित असते ज्यामुळे वजन वाढणे आणि लठ्ठपणा होऊ शकतो. जास्त वजन वाढल्याने हृदयावर अतिरिक्त ताण पडतो, ज्यामुळे हृदयरोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि मधुमेहाचा धोका वाढतो. बसण्याची वेळ कमी करण्याबरोबरच, दररोज व्यायामामुळे वजन नियंत्रित होण्यास आणि एकूणच हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. (Monsoon Health Tips)

आरोग्याच्या या समस्या टाळण्यासाठी या गोष्टी करा:

चालणे : जर तुम्ही बसलेले असाल तर अधूनमधून फिरत राहा. असे करून चळवळ सुरूच राहणार आहे.

वर्काऊट : स्टँडिंग डेस्क किंवा सामान्य वर्काऊट केले जाऊ शकते, जे बसणे आणि उभे राहणे यापैकी एक चांगली निवड असू शकते. यामुळे स्नायू सक्रिय राहतात आणि रक्ताभिसरणही वाढते.

विश्रांती : विश्रांती किंवा दुपारच्या जेवणानंतर, बसण्याऐवजी चालणे, पायऱ्या चढणे किंवा चालणे यासारख्या शारीरिक क्रियाकलाप वाढवा.

व्यायाम : दर आठवड्याला किमान १५० मिनिटे हलका व्यायाम करा. याशिवाय कार्डिओ व्यायामही करा.

दिवसभर एका जागेवर बसावं लागत असेल तर हे करा