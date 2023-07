Healthy Food : निरोगी रहायचं असेल तर काळ्या रंगाशी करा दोस्ती, काळे पदार्थ खा आणि फिट रहा

Healthy Food : तुम्ही अनेक खाद्यपदार्थांचा काळा रंग पाहिला असेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही द्राक्षांचा काळा रंग पाहिला असेल तर तुम्ही मोहरीचा काळा रंग पाहिला असेल. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की या गोष्टींचा रंग काळा का असतो?

यामागचे एक मोठे कारण म्हणजे अँथोसायनिन्स जे या काळ्या, निळ्या आणि जांभळ्या रंगाच्या खाद्यपदार्थांना हा रंग देतात. या पदार्थांची खास गोष्ट म्हणजे हा रंग या पदार्थांची खासियत सांगतो की ते अति तापमानात कसे टिकून राहतात.

अति उष्म आणि थंडीत खराब होत नाहीत. हीच या पदार्थांची रोगप्रतिकारक शक्ती आहे आणि खास गोष्ट तुमच्यासाठीही उपयुक्त ठरू शकते. अँथोसायनिन्सला मधुमेह-विरोधी, अँटी-कार्सिनोजेनिक विरोधी प्रभाव देखील ओळखले जातात. यामुळे तुम्हाला अनेक आजारांपासून वाचवता येते. (Healthy Food : These 5 superfoods of black color are special for health, before eating, know the secret of this color)

हे 5 काळ्या रंगाचे सुपरफूड आरोग्यासाठी खास आहेत

काळा मनुका

वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही भिजवलेले मनुका खाऊ शकता, या ड्रायफ्रूटमध्ये अनेक पोषक घटक असतात जे वजन नियंत्रित करण्यास मदत करतात, तसेच त्यात नैसर्गिक साखर असल्याने गोड असूनही शरीरातील चरबी वाढत नाही. आणि आपण नियमितपणे मर्यादित प्रमाणात ते खाऊ शकता.

काळ्या मनुक्यामध्ये व्हिटॅमिन ए, बीटा कॅरोटीन आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, ज्यांची दृष्टी कमकुवत आहे किंवा मोतीबिंदू आहे त्यांच्यासाठी हे विशेषतः फायदेशीर आहे. काळ्या मनुक्याच्या सेवनाने दृष्टी कमी होण्याची समस्या दूर होऊ शकते. (Health)

सूर्यफूल बिया

सुर्यफूलाच्या बियांमध्ये व्हिटॅमिन 'सी' असते. हे हृदयाला आजारांपासुन दूर ठेवण्यास मदत करते. यामधील व्हिटॅमिन ई कोलेस्ट्रॉलला धमन्यांमध्ये जमा होऊ देत नाही. यामुळे हार्ट अटॅकची शक्यता कमी असते. मुठभर सुर्यफूलाच्या बिया खाल्ल्याने 90 टक्के व्हिटॅमिन ई मिळते.

यामध्ये मोनो आणि पोलीसॅच्युरेटेड फॅटस् असतात. हे एक चांगले फॅट मानले जाते. हे बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यात मदत करते. याव्यतिरिक्त यामध्ये फायबर असते जे कॉलेस्टॉल कमी करण्यात मदत करते.

काळे तीळ

काळ्या तीळांमध्ये मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस सारख्या आवश्यक पोषक तत्वांचा समावेश असतो, जे उच्च रक्तदाब पातळी संतुलित करण्यास मदत करतात. हे तीळ हृदयविकाराचा झटका आणि उच्च रक्तदाबाची शक्यता कमी करण्यात मदत करू शकतात.

त्याशिवाय काळ्या तिळात पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅट्ससह सेसामिन नावाचे एक संयुग असते, जे उच्च रक्तदाब पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. (Healthy Food)

काळे तीळ आणि या तिळाच्या तेलाचा वापर ताण कमी करण्यासाठी केला जातो. शरीरातील अँटिऑक्सिडंट्स वाढवण्याच्या क्षमतेवर या तिळाचा सकारात्मक परिणाम होतो. यामध्ये उच्च अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. त्यामुळे याचे सेवन ताणतणाव कमी करण्यास तसेच अल्झायमर रोग टाळण्यासही मदत करते.

अंजीर

अंजीर आरोग्यासाठी अत्यंत चांगले ठरतात. अंजीरमध्ये मँगनीज, जिंक, मॅग्नेशियम, लोह अशी खनिजे मिळतात. अंजीरमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि फायबरही अधिक प्रमाणात असते. अंजीरमध्ये कॅल्शियम, फॉस्फोरस, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम असे गुण आढळतात, जे हाडांची मजबूती टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. तसंच हे सर्व पोषक तत्व हाडांच्या तंदुरूस्तासाठी फायदेशीर ठरतात.

अंजीरमध्ये अनेक खनिजे असतात, जे प्रजनन निरोगी ठेवण्यास मदत करते. यामध्ये असणारे अँटीऑक्सिडंट आणि फायबर हे हार्मोन असंतुलन आणि मासिक पाळीदरम्यान होणारा त्रास कमी करण्यास फायदा करून देते. तसंच महिलांना ज्यावेळी थकवा येतो तेव्हा अंजीर खाण्याचा सल्ला देण्यात येतो. (Food)

काळी द्राक्षे

ह्रदयविकार, कोलेस्ट्रॉलचा त्रास अथवा रक्तदाबाची समस्या असेल अशा लोकांनी नियमित काळी द्राक्षे खाल्ल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो.

द्राक्षांमधील पोषक घटकांमुळे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते. दृष्टी सुधारण्यासाठी द्राक्षांचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. काळ्या द्राक्षांमध्ये व्हिटॅमिन सी, मॅग्नेशिअम, बीटा कॅरेटीन सारखे अॅंटि ऑक्सडंट भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे फ्री रेडिकल्समुळे होणारे शरीरातील पेशींचे नुकसान कमी होते आणि कर्करोगाला दूर ठेवता येते.

या काळ्या रंगाच्या पदार्थांचे फायदे

अशक्तपणा दूर करते

हे काळ्या रंगाचे पदार्थ अॅनिमिया दूर करतात आणि तुम्हाला अनेक आजारांपासून वाचवू शकतात. जसे की अशक्तपणा. हे पदार्थ शरीरातील रक्त वाढवतात आणि अशक्तपणापासून सांगतात. याशिवाय ते हृदयविकारांपासून बचाव करण्यातही मदत करतात.

मधुमेहामध्ये फायदेशीर

मधुमेहामध्ये गडद रंगाच्या पदार्थांचे सेवन अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. वास्तविक, ते तुमच्या शरीरातील साखर संतुलित करते आणि इन्सुलिन उत्पादनास प्रोत्साहन देते. याशिवाय हे पदार्थ यकृत आणि किडनीच्या कामाला गती देतात आणि नंतर अनेक मौसमी आजारांपासून तुमचे रक्षण करतात. (Benefits)