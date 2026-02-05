Jowar Snacks: ऑफिसमध्ये काहीतरी क्रिस्पी खावंसं वाटतंय? मग डब्ब्यात ठेवा ज्वारीच्या पिठाचे 5 चविष्ट स्नॅक्स

Jowar Snacks Are Ideal for Office: ऑफिसमध्ये काम करताना अचानक काहीतरी क्रिस्पी आणि टेस्टी खाण्याची इच्छा अनेकांना होते. अशा वेळ पॅकेजिंग फूड न खाता तुम्ही पौष्टिक आणि घरच्या घरी बनवलेले स्नॅक्स असतील, तर आनंद द्विगुणित होतो. ज्वारीच्या पिठाचे स्नॅक्स हे केवळ स्वादिष्टच नसून, आरोग्यसाठीही फायदेशीर असतात. चला तर मग पाहूया ५ सोपे आणि चविष्ट ज्वारी स्नॅक्स.ज्वारीची टेस्टी गोड पुरीज्वारीच्या पिठाची पुरी बनवण्यासाठी यात पिठी साखर आणि गव्हाच्या पीठ मिक्स करून मऊ मळून घ्या आणि लहान आकाराचे गोल पुऱ्या करून ते मंद आचेवर तळा. तसेच तुम्ही सायंकाळी चहा सोबत ही स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता आणि ऑफिसमध्ये सहज बॅगमध्ये ठेवता येतात..Momos Scam: मोमोजची आवड पडली महागात; कुटुंबाने गमावले तब्बल 85 लाखांचे दागिने.कुरकुरीत खमंग चकल्याज्वारीच्या पिठात तिखट मसाले आणि हळद मिसळून बनवलेल्या चकल्या खूप कुरकुरीत होतात. दुपारी चहासोबत छान लागतात. यात पोषणमूल्य जास्त आहेत.ज्वारीच्या पिठाचे क्रॅकर्सज्वारीचे पीठ त्यात जिरे, ओवा, चवीनुसार मीठ, तीळ, हळद, चाट मसाला, गरम मसाला एकत्र मिक्स करून घ्या. आणि ते मळून चपाती सारखं लाटून त्याचे बारीक कट करून तेलात मंद आचेवर तळा. ऑफिस मध्ये स्नॅक्स म्हणून खाण्यासाठी परफेक्ट डिश आहे..ज्वारीची बेसन-संयुक्त लाडूज्वारीच्या पिठासोबत बेसन आणि गोडी मिसळून लहान लाडू तयार करता येतात. याने आपल्या शरीराला एनर्जी बूस्टर मिळते. आणि ऑफिसमध्ये हलके स्नॅकज्वारीच्या पिठाचे मिक्स्ड नट्स बिस्कीटज्वारीच्या पिठात बदाम, काजू, खसखस किंवा तिळ मिसळून हाताला लागणारे बिस्कीट बनवता येतात. हे क्रिस्पी आणि पौष्टिक आहेत. दिवसभर काम करताना ताकद वाढवतात.Crispy Mirchi Vada Recipe: क्रिस्पी मिरची वडे खायचे आहे का? घरच्या घरी बनवा 5 मिनिटांत 'या' सोप्या पद्धतीने बनवा!.टाकाऊ टिप्सज्वारीचे पिठ ताजे वापरा, जेणेकरून कुरकुरीतपणा टिकतो.स्नॅक्स बेक किंवा हलक्या तळण्याने बनवा, जेणेकरून ते आरोग्यदायी राहतात.ऑफिसमध्ये संध्याकाळच्या चहा/कॉफीसोबत हे स्नॅक्स खाल्ले तर मजा दुपटीने वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.