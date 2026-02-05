लाइफस्टाइल

Jowar Snacks: ऑफिसमध्ये काहीतरी क्रिस्पी खावंसं वाटतंय? मग डब्ब्यात ठेवा ज्वारीच्या पिठाचे 5 चविष्ट स्नॅक्स

Healthy Jowar Snacks For Office Tiffin: ऑफिसमध्ये काम करताना अचानक काहीतरी क्रिस्पी आणि टेस्टी खाण्याची इच्छा अनेकांना होते. अशा वेळी पॅकेजिंग फूड न खाता तुम्ही घरूनच पौष्टिक ज्वारीच्या पिठाचे चविष्ट स्नॅक्स खाऊन शकता
Healthy Jowar Snacks For Office Tiffin

Healthy Jowar Snacks For Office Tiffin

esakal

Monika Shinde
Updated on

Jowar Snacks Are Ideal for Office: ऑफिसमध्ये काम करताना अचानक काहीतरी क्रिस्पी आणि टेस्टी खाण्याची इच्छा अनेकांना होते. अशा वेळ पॅकेजिंग फूड न खाता तुम्ही पौष्टिक आणि घरच्या घरी बनवलेले स्नॅक्स असतील, तर आनंद द्विगुणित होतो. ज्वारीच्या पिठाचे स्नॅक्स हे केवळ स्वादिष्टच नसून, आरोग्यसाठीही फायदेशीर असतात. चला तर मग पाहूया ५ सोपे आणि चविष्ट ज्वारी स्नॅक्स

Loading content, please wait...
recipe
office
jowar
crispy papad
Office Work
health
Healthcare
Healthy Eating Tips

Related Stories

No stories found.