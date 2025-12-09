Self-Priority Tips: थोडंसं स्वार्थी होणं कधी योग्य? जाणून घ्या त्या 5 परिस्थिती ज्या वेळी स्वतःलाच प्राधान्य द्यायला हवं...

Tips to Practice Self-Priority Without Guilt: 'स्वार्थी' किंवा 'सेल्फिश' हा शब्द ऐकला की अनेकांना वाटतं की गुण वाईट असतो. पण वास्तव असं आहे की आयुष्यात काही प्रसंग असे येतात जिथे इतरांपेक्षा स्वतःचा विचार करणं खूप महत्वाचं ठरतं. .जर नेहमीच इतरांच्या मतांचा किंवा भावनांचा विचार करत राहिलात, तर त्याचा थेट परिणाम तुमच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होऊ शकतो.लोक म्हणतात की इतरांसाठी जगणं हीच खरी जिंदगी, पण काही वेळा स्वतःकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजेच आपल्या आनंद, शांतता आणि प्रगतीपासून दूर जाणे असते. त्यामुळे आयुष्यात संतुलन ठेवण्यासाठी काही प्रसंगात थोडं 'स्वतःसाठी; होणं आवश्यक आहे. हे समजणे खूप महत्वाचं असतं. चला तर जाणून घेऊया कोणत्याही परीस्थित स्वतःला कसे प्राधान्य द्यावे..Mahadevgad Fort Trek: महादेवगडवर ट्रेकिंगला जाण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या येथे पोहोचण्याची संपूर्ण माहिती.१. आरोग्य आणि फिटनेसबाबत निर्णयफिटनेसच्या बाबतीत आपण उद्यावर ढकलत राहतो किंवा एखाद्या मित्रांसोबत सुरू करू असा विचार करतो. पण असं करताना वेळ निघून जातो आणि आरोग्य मागे राहतं. म्हणून स्वतःला नेहमी पाहिलं प्राधान्य द्या किमान रोज काही वेळ व्यायामासाठी राखून ठेवा.२. मानसिक शांतात धोक्यात येत असेलजीवनात लोक काही असे असतात जे सतत नकारात्मक पसरवत राहतात. अशा व्यक्तींना दूर ठेवणं ही स्वार्थाची गोष्ट नसून तुमच्या मानसिक आरोग्यसाठी केलेलं योग्य पाऊल आहे. स्वतःला शांत करण्यासाठी ध्यान किंवा स्वतःसोबतचा वेळ महत्वाचा ठरतो..३. तुम्ही पूर्णपणे थकलेले असालदैनंदिन कामात माणूस शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारे थकतो. पण लोक काय म्हणतील या भीतीने आपण आराम टाळतो. लक्षात ठेवा, आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त कामाचा ताण घेतल्याने बर्नआउट होतं आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण आरोग्यावर होतो. त्यामुळे थकलात तर आराम करा.४. जेव्हा एखादी व्यक्ती तुमच्या भावनांचा आदर करत नाहीअशा नातेसंबंधाचा तुमच्या आत्मविश्वासावर मोठा परिणाम होतो. जर कोणी सतत तुमची उपेक्षा करत असेल किंवा फक्त गरज असताना तुमच्याशी संपर्क करत असेल, तर त्या नात्यापासून दूर होणं हेच योग्य. हे तुमच्या भावनिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असतं..Natural Farming Courses: नैसर्गिक शेती शिक्षणात मोठा बदल! ICARचे निर्देश, देशभरात लवकरच सुरू होतील UG–PG आणि PhD अभ्यासक्रम.५. जीवनातील मोठे निर्णय घ्यायचे असतील तेव्हाकरिअर, नाती, भविष्य प्रत्येक मोठा निर्णय घेताना इतरांच्या मतांपेक्षा स्वतःच्या प्राधान्यांवर विश्वास ठेवा. इतरांना खुश करण्यासाठी घेतलेले निर्णय पुढे जाऊन तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.