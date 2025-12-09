लाइफस्टाइल

Self-Priority Tips: थोडंसं स्वार्थी होणं कधी योग्य? जाणून घ्या त्या 5 परिस्थिती ज्या वेळी स्वतःलाच प्राधान्य द्यायला हवं...

Healthy Selfishness: आयुष्यात काही प्रसंग असे येतात जेव्हा स्वतःसाठी विचार करणं गरजेचं असतं. हे स्वार्थ नाही, तर मानसिक शांतात, आरोग्य आणि प्रगतीसाठी आवश्यक आहे
Healthy Selfishness

Healthy Selfishness

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Tips to Practice Self-Priority Without Guilt: 'स्वार्थी' किंवा 'सेल्फिश' हा शब्द ऐकला की अनेकांना वाटतं की गुण वाईट असतो. पण वास्तव असं आहे की आयुष्यात काही प्रसंग असे येतात जिथे इतरांपेक्षा स्वतःचा विचार करणं खूप महत्वाचं ठरतं.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
Self Employment
self immolation
Healthy Lifestyle
Unhealthy habits and kidneys

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com