Heavy Rain Precautions: राज्यात परतीच्या पावसाची तुफान बॅटिंग, नागरिकांनी काय खबरदारी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर

Precautions during retreating monsoon in Maharashtra 2025: राज्यभरात परतीच्या पावसाने जोर धरला असून, हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी केला आहे. अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे गाड्या आणि घरे पाण्याखाली गेली आहे. या काळात नागरीकांनी कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .पाण्याची साठवणूकपिण्याच्या पाण्याची टाकी स्वच्छ ठेवा आणि पाणी उकळून किंवा फिल्टर करून प्या. कारण पावसाळ्यात पाण्यामुळे होणारे आजार वाढतात.आरोग्याची काळजी सर्दी, ताप किंवा डेंग्यू, मलेरियासारख्या आजारांपासून बचावासाठी मच्छरदाणी आणि मॉस्किटो रिपेलंट वापरा; तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे पदार्थ खावे.हवामान अंदाज तपासाघराबाहेर पडण्यापूर्वी हवामान अंदाज तपासा आणि पूर किंवा जोरदार पावसाची शक्यता असल्यास प्रवास करणे टाळा..वॉटरप्रूफ कपडे आणि पादत्राणेपावसात भिजणे टाळण्यासाठी रेनकोट, छत्री आणि वॉटरप्रूफ बूट वापरा. ओले कपडे ताबडतोब बदला.घराची देखभालछतावरील गळती, नाले आणि गटारे स्वच्छ ठेवा. जेणेकरून पाणी साचून घराचे नुकसान होणार नाही.वाहनांची काळजीपावसाळ्यात गाड्यांचे वायपर, टायर्स आणि ब्रेक तपासा. ओल्या रस्त्यांवर सावधपणे वाहन चालवा..Explained: तुम्हालाही जास्त अक्रोड खाण्याची सवय आहे का? मग होऊ शकतात 'हे' दुष्परिणाम.विद्युत उपकरणांची काळजीविजेच्या उपकरणांना पाण्यापासून दूर ठेवा आणि विजेच्या तारांमध्ये पाणी शिरणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.पदार्थांची काळजीबाहेरील किंवा ओलसर पदार्थ खाणे टाळावे. कारण पावसाळ्यात खाद्यपदार्थ लवकर खराब होऊ शकते; ताजे आणि गरम पदार्थ खावे.रस्त्यावरील सुरक्षिततापाणी साचलेल्या रस्त्यांवरून चालणे किंवा गाड्या चालवणे टाळा, कारण खड्डे किंवा नाल्यांचा धोका असतो.आपत्कालीन तयारीआपत्कालीन किट तयार ठेवा. पूर किंवा पावसाच्या संकटात स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे. .परतीच्या पावसात कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट आहे?सध्या नंदुरबार, नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूरसह १८ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, मुसळधार पावसाची शक्यता आहे..परतीचा पाऊस कधी सुरू होतो आणि किती दिवस टिकतो? परतीचा पाऊस सप्टेंबरच्या मध्यापासून सुरू होऊ शकतो आणि ऑक्टोबरपर्यंत १५ दिवसांपर्यंत टिकू शकतो, ज्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात पाऊस वाढेल..आरोग्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी?मच्छरदाणी वापरा, स्वच्छ पाणी प्या, आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे अन्न खा, कारण आर्द्र हवामानामुळे डेंग्यू आणि मलेरियासारखे आजार वाढण्याचा धोका असतो..घर आणि वाहनांची काळजी कशी घ्यावी?नाले आणि गटारे स्वच्छ ठेवा, विद्युत उपकरणे पाण्यापासून दूर ठेवा, आणि वाहनांच्या ब्रेक आणि टायर्स तपासा, जेणेकरून ओल्या रस्त्यांवर अपघात टाळता येतील.