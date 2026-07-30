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Monsoon Hepatitis Alert: पावसाळ्यात हिपॅटायटिस 'ए' आणि 'ई'च्या रुग्णांत 20% वाढ; डॉक्टरांनी सांगितली संसर्ग टाळण्याची सोपी काळजी

Hepatitis A & E Cases Rise: पावसाळ्यात हिपॅटायटिस 'ए' आणि 'ई'च्या रुग्णांत 20% वाढ झाली असून दूषित पाणी व अन्नामुळे संसर्गाचा धोका वाढला आहे. डॉक्टरांनी सांगितलेली ही सोपी काळजी नक्की जाणून घ्या.
Monsoon Alert: Hepatitis A and E Infections Increase by 20%, Here's How to Stay Safe

Monsoon Alert: Hepatitis A and E Infections Increase by 20%, Here's How to Stay Safe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पावसाळ्याच्या पाणी आणि दिवसांत दूषित अन्नपदार्थामुळे पसरणाऱ्या हिपॅटायटिस ए आणि ई या यकृताच्या आजारांनी मुंबईत डोके वर काढले आहे. शहरात या दोन्ही आजारांच्या रुग्णसंख्येत सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या व्यक्तींना या संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असल्याने सुरक्षित पिण्याचे पाणी व स्वच्छ आहारावर भर देण्याचे आवाहन डॉक्टरांकडून करण्यात आले आहे.

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