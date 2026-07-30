Monsoon Hepatitis Alert: पावसाळ्यात हिपॅटायटिस 'ए' आणि 'ई'च्या रुग्णांत 20% वाढ; डॉक्टरांनी सांगितली संसर्ग टाळण्याची सोपी काळजी

पावसाळ्याच्या पाणी आणि दिवसांत दूषित अन्नपदार्थामुळे पसरणाऱ्या हिपॅटायटिस ए आणि ई या यकृताच्या आजारांनी मुंबईत डोके वर काढले आहे. शहरात या दोन्ही आजारांच्या रुग्णसंख्येत सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या व्यक्तींना या संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असल्याने सुरक्षित पिण्याचे पाणी व स्वच्छ आहारावर भर देण्याचे आवाहन डॉक्टरांकडून करण्यात आले आहे..दरवर्षी २८ जुलै रोजी '४ जागतिक हिपॅटायटिस दिन' साजरा करत आठवडाभर वेगवेगळे जनजागृतीचे कार्यक्रम घेतले जातात. हिपॅटायटिसचे अनेक प्रकार असले तरी ए आणि ई है विषाणूजन्य संसर्ग मुख्यतः दूषित पाणी, अन्न आणि अस्वच्छतेमुळे पसरतात.रस्त्यावरील उघड्यावर विकले जाणारे अन्न, उकळून न घेतलेले पाणी, कच्चे किंवा अर्धवट शिजवलेले पदार्थ तसेच हातांची अपुरी स्वच्छता ही संसर्गाची प्रमुख कारणे आहेत..ग्लेनईगल्स रुग्णालयाचे वरिष्ठ गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजिस्ट डॉ. मेहराज इंगळे म्हणाले, दरवर्षी पावसाळ्यात हिपॅटायटिस ए आणि ईच्या रुग्णांमध्ये वाढ दिसून येते. ताप, कावीळ, मळमळ, उलठ्या, भूक न लागणे आणि तीव्र थकवा या तक्रारी घेऊन अनेक रुग्ण उपचारासाठी येतात. संसर्गाकडे दुर्लक्ष केल्यास शरीरात पाण्याची कमतरता, यकृताला सूज आणि इतर गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. विशेषतः गर्भवती महिलांमध्ये हिपॅटायटिस ईचा संसर्ग गंभीर ठरण्याची शक्यता असल्याने लक्षणे दिसताच तातडीने वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.दरम्यान, विषाणूजन्य हिपॅटायटिस ही भारतातील महत्त्वाची सार्वजनिक आरोग्य समस्या आहे. आरोग्य.संघटनेच्या अंदाजानुसार, देशात सुमारे चार कोटी हिपॅटायटिस बी, तर ६० ते १२० लाख नागरिक हिपॅटायटिस सी या दीर्घकालीन बाधित आहेत. हे दोन्ही आजार वेळीच ओळखले नाहीततर यकृताचा सिरोसिस, यकृत निकामी होणे किंवा यकृताचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो. मात्र, वेळेवर निदान आणि उपचारांमुळे हे आजार नियंत्रणात ठेवता येतात..तज्ज्ञांचा सल्ला- फक्त उकळलेले किंवा शुद्ध पाणीच प्या. ताजे व पूर्णपणे शिजवलेले अन्नच खा. रस्त्यावरील उघडे व अस्वच्छ अन्नपदार्थ टाळा. फळे आणि भाज्या स्वच्छ धुऊन वापरा. जेवणापूर्वी आणि शौचालय वापरल्यानंतर साबणाने हात धुवा. - डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे घेऊ नका. कावीळ, ताप, उलट्या, गडद रंगाची लघवी किंवा तीव्र थकवा जाणवल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.