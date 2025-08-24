लाइफस्टाइल

Shivaji Maharaj: मुंबई पोलिसांच्या लाठीमागे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा

The Historical Legacy of Shivaji Maharaj Behind Mumbai Police Lathi | मुंबई पोलिसांच्या लाठीचा इतिहास मराठा साम्राज्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीचा प्रभाव आजही दिसतो.
shivaji maharaj
shivaji maharajesakal
Sandip Kapde
Updated on

मुंबई पोलिसांच्या हातातील लाठी ही केवळ एक हत्यार नाही, तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिस्तबद्ध सुरक्षाव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा वारसा आहे. मराठा साम्राज्याच्या काळात शिवाजी महाराजांनी मजबूत पोलीस यंत्रणा आणि प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था विकसित केली होती, जी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. त्यांच्या किल्ल्यांमध्ये आणि व्यापारी शहरांमध्ये शिस्तबद्ध सुरक्षा दल तैनात होते, जे लाठी, भाला, तलवार आणि धनुष्यबाण यांसारख्या पारंपरिक शस्त्रांचा वापर करत. या यंत्रणेचा प्रभाव आजच्या मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतही दिसून येतो.

mumbai police
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
shivaji maharaj

