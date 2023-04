मुंबई : फेसबुकवर प्रतिक्रिया द्यायची किंवा व्हॉट्सअॅपवर प्रेम व्यक्त करायचं तर हार्ट इमोजी हा प्रत्येकासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. पण आता प्रश्न पडतो की खऱ्या हृदयाचा आकार या हृदयापेक्षा पूर्णपणे वेगळा असताना हे दिल आले कुठून ?

या हार्ट इमोजीच्या आकाराचा इतिहास काय आहे आणि आकार पहिल्यांदा कोणी बनवला. त्याहूनही मोठा प्रश्न हा आहे की हृदयाचा आकार असा का बनवला गेला ? (history of Heart Emoji why Heart Emoji is not like real heart laal badam red heart) हेही वाचा - सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

हृदयाची रचना कशी करावी ?

प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आपण जे हृदय वापरतो ते माणसाच्या वास्तविक हृदयापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असते. वास्तविक, ज्या हृदयाचा वापर आपण शतकानुशतके प्रेमाचे प्रतीक म्हणून करत आलो आहोत, ते खरं तर रोपाच्या बीजातून आले आहे.

ही वनस्पती सिल्फियमची होती. हिस्टोरिया IV.169 या आपल्या पुस्तकात याचा उल्लेख करून हेरोडोटस या ग्रीक इतिहासकार आणि भूगोलशास्त्रज्ञाने लिहिले आहे की या वनस्पतीच्या बिया गर्भनिरोधक म्हणून वापरल्या जात होत्या.

आता मूळ प्रश्नाकडे येऊ या की हृदयाचा आकार कसा तयार झाला. खरं तर, या वनस्पतीच्या बियांचा आकार हार्ट इमोजीसारखा असतो.

हे डिझाइन इतके लोकप्रिय कसे झाले ?

अनेक कथांमध्ये असा दावा केला जातो की, शतकानुशतके लग्नाआधी मुलगा आणि मुलगी यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित होत असत. तेव्हा मुलगे मुलीला नको असलेल्या गर्भधारणेपासून वाचवण्यासाठी या बिया तिच्याकडे पाठवत असत.

हळूहळू या बीजालाच प्रेमाचे लक्षण मानले जाऊ लागले आणि लोक या सिल्फियम बियाच्या आकाराला हृदयाचा आकार मानू लागले. ही कथा सोशल मीडिया आणि काही वेब पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांवर आधारित आहे. आम्ही तिच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही.