घरातील हिरवाई : घरातील हिरवाई

डॉ. वृंदा कुलकर्णीआजच्या धकाधकीच्या जीवनात माणूस सतत तणावाखाली असतो. अशा वेळी घरात निर्माण केलेली हिरवाई मनाला शांतता देणारी ठरते. माझ्या बागेनं मला दाखवलं, की निसर्गाच्या जवळ राहिल्यानं मन हलकं, प्रसन्न आणि आनंदी होतं..माझा हिरवळीचा प्रवास अगदी साध्या प्रयोगांपासून सुरू झाला. स्वयंपाकघरातील टोमॅटो, मिरची, पालक यांचे उरलेले भाग मातीमध्ये लावले आणि काही दिवसांत त्यावर नवीन पानं उमलली. हळूहळू कुंड्या भरभरून वाढल्या आणि घरात हिरवळीची गोडी पसरली..आज माझ्या बागेत जवळपास पाचशे-सहाशे प्रकारची झाडं आहेत. फुलझाडं, शोभेची झाडं, फळझाडं, आयुर्वेदिक औषधी झाडं - सगळंच एकत्र, अगदी छोट्या ॲमेझॉनसारखं. विविध आकाराच्या कुंड्या, व्हर्टिकल गार्डन, छोटे मोठे प्लांट स्टँड... हळूहळू ही बाग स्वतःच वाढत गेली, आणि मला लक्षातच आलं नाही, की इतकी समृद्धी कशी तयार झाली. काही झाडं आशेप्रमाणे उगवली, काही अपयशी ठरली. प्रकाश, पाणी, माती, खत या सगळ्यांची योग्य काळजी घेतल्यानं झाडांची वाढ अधिक भरभरून झाली. जुने पर्स, शूज, डबे अशा अनेक गोष्टींचं सौंदर्य राखून कुंड्या म्हणून उपयोग केला; चहाचा चोथा गुलाबाच्या खतासाठी वापरला. या सगळ्या प्रयोगांमुळे बाग फक्त हिरवळ नाही, तर एक जिवंत परिसंस्था झाली..फुलं उमलू लागली, पक्ष्यांची किलबिल, फुलांवर बसणारे फुलपाखरू, पानांवर फिरणारे छोटे किडे असं सगळं दिसू लागलं. माझी ही बाग फक्त झाडांची मांडणी नाही, तर निसर्गाची संपूर्ण संगती आहे. डॉक्टर म्हणून मी पाहते, की हिरवळ, पक्ष्यांचे आवाज, फुलपाखरू यामुळे मेंदूमध्ये सिरोटोनिन आणि डोपामिन वाढतात; तणाव, चिंता, मानसिक थकवा हलके होतात..आज मागे वळून पाहताना जाणवतं, की मातीमध्ये उगवलेली प्रत्येक फांदी, प्रत्येक पान - मनातलं समाधान फुलवत, वाढवत आणि उजळवत राहते. घरातलं हे मिनी ॲमेझॉन फक्त बाग नाही, ती आनंद, शांती आणि निसर्गाची भेट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.