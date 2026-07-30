लाइफस्टाइल

घरातील हिरवाई : घरातील हिरवाई

धकाधकीच्या जीवनात घरातील मिनी ॲमेझॉनसारखी बाग तणाव, चिंता आणि मानसिक थकवा दूर करून मनाला शांतता, समाधान आणि आनंदाची नवी झुळूक देते
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Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. वृंदा कुलकर्णी

आजच्या धकाधकीच्या जीवनात माणूस सतत तणावाखाली असतो. अशा वेळी घरात निर्माण केलेली हिरवाई मनाला शांतता देणारी ठरते. माझ्या बागेनं मला दाखवलं, की निसर्गाच्या जवळ राहिल्यानं मन हलकं, प्रसन्न आणि आनंदी होतं.

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