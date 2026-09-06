Homemade Anti-Aging Creams: ५०व्या वर्षीही चेहरा दिसेल तरुण! सुरकुत्या आणि बारीक रेषांसाठी घरीच बनवा ‘या’ ८ देसी क्रीम

आजकाल प्रत्येकालाच आपली त्वचा बराच काळ तरुण, चमकदार आणि तजेलदार दिसावी असं वाटतं. वाढत्या वयासोबत चेहऱ्यावर सुरकुत्या, बारीक रेषा आणि त्वचेचा कोरडेपणा दिसू लागतो. त्यामुळे अनेकजण महागडी क्रीम आणि ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरतात.पण तुमच्या स्वयंपाकघरातच अशा काही गोष्टी आहेत, ज्यांचा वापर करून तुम्ही घरच्या घरी त्वचेची काळजी घेऊ शकता. या नैसर्गिक गोष्टी त्वचेला ओलावा आणि पोषण देण्यास मदत करू शकतात..सुरकुत्यांसाठी घरगुती क्रीम१. मलाई आणि केशरमलाई त्वचेला ओलावा देण्यास मदत करते, तर केशर त्वचेला तजेला देण्यासाठी वापरले जाते. थोडी मलाई घेऊन त्यात केशराचे काही कण मिसळा. ही मिश्रण रात्री चेहऱ्यावर लावू शकता.२. कोरफड आणि व्हिटॅमिन ईकोरफड त्वचेला थंडावा आणि ओलावा देण्यास मदत करते. कोरफडीच्या जेलमध्ये व्हिटॅमिन ई कॅप्सूलमधील थोडे तेल मिसळून चेहऱ्यावर लावता येते. यामुळे त्वचा मऊ आणि हायड्रेटेड राहण्यास मदत होऊ शकते..३. नारळ तेल आणि मधनारळ तेल त्वचेला मॉइश्चराइज करण्यास मदत करते, तर मध त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकतो. दोन्ही थोड्या प्रमाणात घेऊन चेहऱ्यावर लावा. त्वचा खूप कोरडी असल्यास हा उपाय उपयोगी ठरू शकतो.४. बदामाची क्रीमबदाम काही तास पाण्यात भिजवून त्याची साल काढा आणि बारीक वाटून घ्या. त्यात थोडे दूध मिसळून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचेला पोषण आणि मऊपणा मिळण्यास मदत होऊ शकते..५. गुलाबजल आणि ग्लिसरीनगुलाबजल आणि ग्लिसरीनचा वापर त्वचेला ओलावा देण्यासाठी केला जातो. दोन्ही थोड्या प्रमाणात मिसळून चेहऱ्यावर लावू शकता. विशेषतः कोरड्या त्वचेसाठी हा उपाय फायदेशीर ठरू शकतो.६. हळद आणि चंदनहळद आणि चंदनाचा वापर पारंपरिक पद्धतीने त्वचेच्या काळजीसाठी केला जातो. चंदन पावडरमध्ये चिमूटभर हळद आणि आवश्यक तेवढे पाणी किंवा गुलाबजल मिसळून पेस्ट तयार करा. चेहऱ्यावर लावून काही वेळाने धुवा..७. पपई आणि मधपिकलेली पपई मॅश करून त्यात थोडा मध मिसळा. पपईमध्ये असलेले एन्झाइम्स त्वचेवरील मृत पेशी दूर करण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे त्वचा अधिक स्वच्छ आणि तजेलदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.८. काकडी आणि कोरफडकाकडी त्वचेला थंडावा आणि ओलावा देण्यास मदत करते. काकडीचा रस किंवा बारीक केलेली काकडी कोरफडीच्या जेलमध्ये मिसळा. हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचेला ताजेतवाने वाटू शकते..एक गोष्ट लक्षात ठेवाया घरगुती उपायांमुळे त्वचेला ओलावा मिळायला आणि चेहरा तजेलदार दिसायला मदत होऊ शकते. पण, यामुळे वाढते वय थांबत नाही आणि सुरकुत्या पूर्णपणे नाहीशा होतीलच असे नाही. त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी रोज सनस्क्रीन लावा, भरपूर पाणी प्या, पौष्टिक आहार घ्या आणि पुरेशी झोप घ्या.कोणताही घरगुती उपाय चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी तो त्वचेच्या छोट्या भागावर लावून पाहा. याला पॅच टेस्ट म्हणतात. खाज, जळजळ किंवा त्वचा लाल झाल्यास तो उपाय वापरणे लगेच थांबवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.