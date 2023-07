Homemade Scrub : तुमची स्कीन ग्लोईंग बनवायचीय? दुसरं कशाला काय लावताय, एकदा रवा लावून बघा!

Homemade Scrub : किचनमधील मसाल्याच्या डब्यातील अनेक गोष्टी हे पारंपारिक फेशिअल ट्रिटमेंट आहेत. चेहऱ्यासाठी सुजी स्क्रब: रवा बहुतेक वेळा प्रत्येक घरात आढळतो. त्यातून तुम्ही सर्व प्रकारच्या वस्तू बनवता. पण, आज आपण रव्यापासून स्क्रब बनवण्याबद्दल बोलणार आहोत.

वास्तविक रव्याने तुम्ही तुमची त्वचा आतून स्वच्छ करू शकता. त्वचेच्या सर्व छिद्रांमध्ये लपलेली घाण आणि तेल काढून टाकू शकते. पण रवा कसा वापरायचा हा प्रश्न आहे. तसेच, त्वचेच्या लोकांनी केव्हा आणि कोणत्या प्रकारचा वापर करावा. या सर्व गोष्टींबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.(Homemade Scrub : Make cheap, accessible and beneficial Homemade Scrub with semolina, it will remove the dirt and oil hidden in the face)

रव्याचा स्क्रब कसा बनवायचा

रवा स्क्रब बनवण्यासाठी रवा घ्या आणि त्यात थोडी हळद, कोरफड आणि लिंबू घाला. आता हे सर्व मिक्स करून चेहऱ्यावर लावा आणि स्क्रब करा. थोड्या वेळाने चेहरा पाण्याने स्वच्छ करा.

आता मसाज करताना त्वचा स्वच्छ करा. हे स्क्रब तुमच्या त्वचेसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे आणि तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्वचेसाठी ते वेगवेगळ्या प्रकारे वापरू शकता. (Scrubbing)

तेलकट त्वचेसाठी रवा स्क्रब

तेलकट त्वचेमध्ये तेल आणि घाण जास्त असते. अशा परिस्थितीत रव्यामध्ये गुलाबपाणी घालून तुम्ही तुमची त्वचा स्वच्छ करू शकता. हे रवा व्हाईट हेड्स आणि ब्लॅक हेड्स दूर करण्यासाठी उपयुक्त आहे, तर गुलाबपाणी त्वचेला आतून हायड्रेट करते. (Skin Care)

कोरड्या त्वचेसाठी रवा स्क्रब

कोरड्या त्वचेसाठी तुम्ही दुधात रवा मिसळून लावू शकता. दूध त्वचेला आतून स्वच्छ करते, त्याचे पीएच आणि आतून हायड्रेट संतुलित करते. तर, रवा घ्या आणि त्यात दूध घाला. हे दोन्ही एकत्र करून त्वचेवर लावा. हलक्या हातांनी मसाज करा आणि थंड पाण्याने चेहरा धुवा.

मसूर डाळ स्क्रब

तुमच्या त्वचेतील मृत पेशी आणि घाण काढून टाकण्यासाठी मसूर डाळ स्क्रब सर्वोत्तम आहे. हा स्क्रब बनवण्यासाठी दोन चमचे मसूर बारीक करून घ्या. खूप बारीक करू नका. नंतर त्यात चिमूटभर हळद आणि 1 चमचा दही घाला.

यानंतर हा स्क्रब संपूर्ण चेहऱ्यावर हलक्या हातांनी 2-3 मिनिटे घासून घ्या. आठवड्यातून एकदा हा स्क्रब वापरल्याने तुम्हाला चांगले परिणाम मिळतील.(Face Care)

मध आणि तांदूळ पावडर स्क्रब

हे घरगुती स्क्रब तुमच्या तेलकट त्वचेसाठी फायदेशीर तर आहेच, पण ते तुम्हाला नैसर्गिक चमकही देते. हा स्क्रब बनवण्यासाठी तांदळाच्या पावडरमध्ये मध मिसळा. त्यानंतर चेहऱ्यावर स्क्रब करा. यानंतर ते कोरडे होऊ द्या. हे स्क्रब तुमच्या त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे.

नियमित स्क्रबिंग केल्याने होतील हे फायदे

- हे नैसर्गिकरित्या त्वचेला एक्सफोलिएट करण्यास मदत करते. त्वचेतील मृत पेशी काढून टाकते आणि नवीन पेशी बाहेर आणते.

- स्क्रबिंगमुळे त्वचेवरील ब्लॅकहेड्स, घाण, धूळ इत्यादी साफ होण्यास मदत होते, ज्यामुळे त्वचेची छिद्रे अडकत नाहीत.

- हा स्क्रब त्वचेसाठी ते खूप फायदेशीर आहे. हे त्वचेच्या पेशींचे सखोल पोषण करते आणि दिवसभर त्वचा मॉइश्चरायझ ठेवण्यास मदत करते. (Facewash)

- मध त्वचेसाठी नैसर्गिक हायड्रेटर आणि मॉइश्चरायझर म्हणून काम करते . कोरड्या आणि चकचकीत त्वचेच्या समस्येवर मात करण्यास मदत करते.

- मधामध्ये सुखदायक गुणधर्म देखील आहेत आणि बरे करण्याचे गुणधर्म आहेत. हे त्वचा बरे करण्यास आणि दुरुस्त करण्यास मदत करते. खराब झालेली त्वचा दुरुस्त करून डाग कमी करण्यास मदत करते.