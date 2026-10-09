महागडे ब्यूटी प्रॉडक्ट्स विसरा! चेहरा अन् केसांसाठी मध आणि ऑलिव्ह ऑईलचे बेस्ट कॉम्बिनेशन; पाहा वापराची योग्य पद्धत...

Honey and Olive Oil Home Remedy: आजकालच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे त्वचा अन् केसांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी बाजारात मिळणाऱ्या महागड्या केमिकल प्रॉडक्ट्सऐवजी पुन्हा एकदा नैसर्गिक उपायांकडे (Natural Remedies) लोकांचा कल वाढताना दिसत आहे. अशाच उत्तम नैसर्गिक उपायांपैकी एक म्हणजे मध (Honey) आणि ऑलिव्ह ऑईल (Olive Oil) यांचे कॉम्बिनेशन.पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असलेले मध आणि ऑलिव्ह ऑईल एकत्र करून लावल्यास ते त्वचा आणि केसांवर एखाद्या नॅचरल ट्रीटमेंटप्रमाणे काम करते. यामुळे त्वचेतील ओलावा टिकून राहण्यास, चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो आणण्यास आणि केस मजबूत करण्यास मोठी मदत होते..त्वचा आणि केसांसाठी मध अन् ऑलिव्ह ऑईलचे ६ उत्तम फायदेत्वचेला मिळते खोलवर मॉइश्चरायझेशन (Deep Moisturization)मध हे नैसर्गिक ह्युमेक्टंट (Humectant) मानले जाते, जे त्वचेतील ओलावा लॉक करण्याचे काम करते. तर ऑलिव्ह ऑईल त्वचेला आतून पोषण देते. हे दोन्ही घटक एकत्र लावल्याने कोरडी, रुक्ष आणि खडबडीत झालेली त्वचा मऊ अन् मुलायम बनते.चेहऱ्यावर येतो नॅचरल ग्लो (Natural Skin Glow)जर तुमची त्वचा निस्तेज, थकलेली दिसत असेल, तर मध आणि ऑलिव्ह ऑईलचा फेस पॅक उत्तम पर्याय आहे. याच्या नियमित वापराने चेहऱ्याचा रंग उजळतो आणि नैसर्गिक चमक (Glass Skin Glow) येते..Japanese Hair Care: जपानी महिलांच्या सिल्की-शायनी केसांचे रहस्य काय? १ रुपयाही खर्च न करता ट्राय करा 'या' ६ सोप्या ट्रिक्स....अँटी-एजिंगसाठी फायदेशीर (Anti-Aging Benefits)ऑलिव्ह ऑईलमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात आणि मधात अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. हे कॉम्बिनेशन चेहऱ्यावरील सुरकुत्या आणि फाईन लाईन्स (Fine Lines) कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्वचा दीर्घकाळ तरुण आणि ताजी-तवानी दिसते.केस होतात मऊ अन् मजबूत (Soft & Strong Hair)हे मिश्रण फक्त त्वचेसाठीच नाही तर केसांसाठीही तितकेच प्रभावी आहे. स्कॅल्प आणि केसांना हे कॉम्बिनेशन लावल्याने केसांना खोलवर पोषण मिळते. यामुळे कोरडे, रुक्ष आणि फ्रीझी (Frizzy) केस मऊ, चमकदार अन् मजबूत होतात..कोंड्याच्या समस्येपासून सुटका (Dandruff Relief)मधातील अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे स्कॅल्पवरील इन्फेक्शन कमी होते, तर ऑलिव्ह ऑईल स्कॅल्पला मॉइश्चर देते. यामुळे डोक्यातील कोंडा आणि खाज सुटण्याची समस्या दूर होण्यास मदत होते.फाटलेल्या ओठांसाठी रामबाण उपाय (Soft Lips)थंडीत किंवा सतत ओठ सुकल्यामुळे फाटणाऱ्या ओठांवर हे मिश्रण लावल्यास ओठ मऊ, गुलाबी आणि हायड्रेटेड राहतात..वापराची सोपी अन् अचूक पद्धतचेहऱ्यासाठी -१ चमचा मध आणि १ चमचा ऑलिव्ह ऑईल एकत्र करून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट चेहऱ्यावर लावून १५ ते २० मिनिटांसाठी राहू द्या. त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या.केसांसाठी -हे मिश्रण स्कॅल्प आणि केसांना मुळापासून टोकापर्यंत व्यवस्थित लावा. ३० मिनिटांनंतर हलक्या (Mild) शॅम्पूने केस स्वच्छ धुवा..Skin Care: ड्रेसिंग टेबलवर वर्षांनुवर्षे पडलेला परफ्युम सुरक्षित आहे का? त्वचेसाठी ठरू शकतो घातक; 'हे' बदल दिसताच वापरणे करा बंद! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.