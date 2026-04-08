AI for Breakup Recovery : अपयशी प्रेमीयुगुलांना सावरतोय 'AI'; 'मूव्ह ऑन'साठी दुखावलेल्या Gen-Z च्या मनावर फुंकर

AI Becomes Emotional Support for Gen-Z After Breakups : प्रेमाचे नाते जितके लवकर घट्ट होते, तितक्याच लवकर दुरावाही येत आहे. नाते संपल्यानंतर एकटेपणातून बाहेर पडण्यासाठी जेन-झी प्रेमीयुगुलांना मित्रांना सांगायला संकोच वाटतो. अशात ते भावना नसलेल्या चॅट-जीपीटीला 'इमोशनल गाईड' मानत आहे..प्रेमात असणाऱ्या काहींना ब्रेकअपचा सामना करावा लागतो. प्रिय व्यक्तीसोबतचे क्षण आणि जुन्या आठवणींमधून बाहेर पडण्यासाठी, जेन-झी प्रेमीयुगुल जवळील मित्रांकडे नाही तर, थेट एआयकडे धाव घेत आहे. या संदर्भात काही प्रेमीजनांसोबत संवाद साधला असता, समोरच्याने धोका का दिला असेल, नेमकी कुठे चूक झाली असावी, अशा अनेक प्रश्नांनी गोंधळलेल्या प्रेमीयुगुलांना मानसोपचार तज्ञांप्रमाणे दुःखातून बाहेर काढण्याचे काम एआय करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले..AI Relationship Coach : 'तिला इंप्रेस कसं करायचं?' ते 'होकार कसा मिळवायचा?'; प्रेमातील प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आता आहे AIकडे.ब्रेकअपच्या वेदनांवर एआयचा 'मलम'माझी काय चूक होती ?नातं हे दोघाचं असल्यामुळे चूकही दोघांची असू शकते. जर तू मनापासून नातं निभावलं असेल, तर स्वतःला दोष देण्यात काही अर्थ नाही.तो/ती माझ्या आयुष्यात परत येईल का ?परत येईल की नाही हे सांगणं कठीण आहे. पण महत्त्वाचं म्हणजे जिथे एकदा मन दुखावलं गेलंय, तिथे पुन्हा जाणं योग्य आहे का, याचा विचार करणं गरजेचं आहे..AI Chatbox As Referee : जेन-झीच्या प्रेमात डिजिटल ट्विस्ट; भांडणं मिटवण्यासाठी AI बनतोय 'पंच', पॅचअपसाठी वाढतोय तरुणांचा विश्वास.तिच्या / त्याच्या आठवणीतून बाहेर कसं पडू?स्वतःला व्यस्त ठेव, नवीन गोष्टींमध्ये लक्ष घाल आणि जुन्या आठवणींना सतत उजाळा देणं टाळ. मित्रांसोबत वेळ घालव.मूव्ह ऑन करून करिअरकडे लक्ष कसे देऊ?तुमच्या भावना शात करून ठरवलेल्या ध्येयावर काम करा, आणि स्वतःला सिद्ध करून दाखवा, तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचे.अमोल राठोड.