AI Chatbox As Referee : जेन-झीच्या प्रेमात डिजिटल ट्विस्ट; भांडणं मिटवण्यासाठी AI बनतोय ‘पंच’, पॅचअपसाठी वाढतोय तरुणांचा विश्वास

How to Patch Up After Fight Using AI : प्रेम मानवी जीवनातील उदात्त भावनेचा सागर आहे. दोन जिवांच्या ओलाव्यात वादाचा भोवरा फिरल्यास जीवलग मित्राच्या मध्यस्थीने ते पुन्हा एकत्रित यायचे. मात्र, डिजिटल युगातील जेन-झी पिढी आता पॅचअपसाठी मित्रांऐवजी एआयवर विश्वास दाखवत आहे..आधुनिक प्रेमीयुगुलातील काळात रुसवेफुगवे सोडवण्यासाठी एआयने एन्ट्री केली आहे. जेन-झोकडून जोडीदाराचा स्वभाव आणि वादाचे कारण चॅटबॉक्सला सांगून समोरच्याचे मन परत कसे जिंकायचे, याबाबत सल्ला घेतला जात आहे. या नवीन ट्रेण्डबाबत काहींना बोलते केले असता त्यांनी दोघांतील वादासंदर्भात मित्राला सांगितल्यास माहिती तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत जाण्याची भीती असते, असे त्यांचे मत समोर आले. .AI Relationship Coach : 'तिला इंप्रेस कसं करायचं?' ते 'होकार कसा मिळवायचा?'; प्रेमातील प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आता आहे AIकडे.एआय माफीनाम्याचे रेडिमेड मुद्दे तयार करून देतो. माझे नेमके काय चुकले, काय बोलू, या प्रश्नांवर अत्यंत हळवे आणि समोरच्याच्या मनाला भिडतील, असे प्रभावी उत्तर मिळते. यामुळे केवळ संवादच सुधारत नाही, तर नाते पुन्हा रुळावर येत असल्याचे जेन-झीचे मत आहे..असा निभावतोय चॅटबॉक्स पंचाची भूमिकाएक्स सोबत वाद झालाय पॅचअप कसे करावे?वेळ घ्या. रागावलेला असताना स्पष्टीकरण देऊ नका, रांग शांत झाल्यास चांगला संवाद होईल. अहंकार आणि झालेल्या चुका सोडून द्या, त्याचे म्हणणे समजून घेतल्यास पॅचअप सोपे होते.सॉरीसाठी मेसेज कसा असावा ?तुला दुखावण्याचा माझा उद्देश नव्हता. प्लीज, मला तुझे मत ऐकायला आवडेल. तुला नाराज बघून मला अजिबात चांगले वाटत नाही. मला मैत्री आणि प्रेम पुन्हा हवे असा मेसेज करा..Rawdogging Boredom: 'काहीही न करता बसणं' बनलं ट्रेंड! Gen Z चा "Rawdogging Boredom" फंडा आहे तरी काय?.पॅचअपनंतर सुरुवात कशी करावी ?छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात करा, भूतकाळ विसरा आणि जुन्या चुकांवर चर्चा करणे टाळा. दोघांमधील विश्वास पुन्हा वाढवावा.भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी काय करायला हवे ?दोघांनी एकमेकांना समजून घ्या, समोरच्याला व्यक्त होऊ द्या, तिला, त्याला कामात मदत करा, तसेच आनंदाचे क्षण शोधावे.अमोल राठोड.