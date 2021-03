पर्यावरणपूरक होळीसाठी घरीच तयार करा नैसर्गिक रंग; वाचा खास टीप्स

भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक सण आणि उत्सव यांना विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय व्यक्ती हे सण,उत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरे करतात. यामध्येच होळी आणि रंगपंचमी हे सण तर भारतीयांच्या अत्यंत जवळचे असल्याचं पाहायला मिळतं. दिवाळी, पाडव्याप्रमाणेच या दिवशी कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती, मित्रपरिवार एकत्र येतात आणि रंगांची उधळण करतात. रंगपंचमी जवळ येऊ लागली की बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारचे रंग दिसून लागतात. यात ऑइल पेंटपासून ते कोरड्या रंगापर्यंत अनेक प्रकार पाहायला मिळतात. हे रंग पाहताच क्षणी जरी आवडत असले तरीदेखील ते शरीरासाठी अत्यंत घातक आहेत. अनेकदा हे रंग तयार करताना त्यात रासायिनक पदार्थ मिसळले जातात. जे आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहेत. त्यामुळेच बाजारातून असे घातक रंग विकत घेण्यापेक्षा जर घरच्या घरीच नैसर्गिक रंग तयार केलं तर ते नक्कीच फायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक ठरतील. त्यामुळेच नैसर्गिक पद्धतीने घरी रंग कसे तयार करायचे ते पाहुयात. १. हिरवा रंग - हिरवा रंग तयार करणं अत्यंत सोपं आहे. यासाठी पालक, कोथिंबीर, कडुलिंबाची पाने अशा हिरव्या पालेभाज्या घ्या. त्यानंतर या भाज्या वाटून त्या पाण्यात मिक्स करा. त्यामुळे ओला हिरवा रंग तयार करता येऊ शकतो. २. लाल रंग - लाल रंग तयार करण्यासाठी रक्तचंदन उगाळून ते पाण्यात मिक्स

लाल रंग तयार करण्यासाठी बीट, गाजर, लाल माठ अशा भाज्या घेऊन त्या सुकवून त्याची पूड करावी. त्यानंतर ती पूड पाण्यात मिक्स करुन लाल रंग तयार करावा. त्याचप्रमाणे जास्वंदाची फूले रात्रभर पाण्यात घालून ठेवावी. त्यामुळेदेखील पाण्याचा रंग लाल होऊ शकतो. ३. पिवळा रंग - हळद आणि बेसन एकत्र घेऊन पिवळा रंग तयार करता येऊ शकतो. तसंच झेंडूची फुले घेऊन ते गरम पाण्यात उकळा. त्यानंतर सहा-सात तास याच पाण्यात ती फुले भिजवून ठेवा. ४. गुलाबी रंग - लाल रंगाप्रमाणेच गुलाबी रंगदेखील तयार करता येऊ शकतो. त्यासाठी बीट किसून घेऊन ते पाण्यात टाका. हे पाणी रात्रभर तसंच ठेवा. त्यामुळे आपोआप पाण्याला गुलाबी रंग येतो. ५. निळा रंग- निळ्या रंगाच्या जास्वंदापासून किंवा गोकर्णापासून हा रंग तयार करता येऊ शकतो. यासाठी फुले सुकवून त्याची पावडर तयार करावी त्यानंतर ही पावडर पाण्यात मिक्स करावी.



