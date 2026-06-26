Music Benefits: गाण्यामुळे मनाला का मिळते एवढी शांतता ? जाणून घ्या,'म्युझिक थेरपी'मागचं विज्ञान...

Science of Music Therapy: विज्ञान आणि संशोधनाच्या नजरेतून गाणे गाणे ही केवळ एक कला किंवा मनोरंजनाचे साधन नाही, तर ते आपल्या शरीराला आणि मनाला निरोगी ठेवणारे एक माध्यम आहे. गाण्यामुळे आपल्या आरोग्याला होणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.१. मेंदूला मिळतो 'आनंदाचा डोस'जेव्हा आपण गाणे गातो, तेव्हा आपल्या गळ्यातील वेगस नर्व्ह (Vagus Nerve) सक्रिय होते. गाताना जेव्हा आपण दीर्घ आणि नियंत्रित श्वास सोडतो, तेव्हा मेंदूमध्ये एंडॉर्फिन (Endorphins) नावाचे रसायन तयार होते. याला 'फील-गुड' हार्मोन असेही म्हणतात, जे आपला मानसिक ताण दूर करते, वेदना कमी करते आणि आपल्याला आतून आनंदी ठेवते..२. अनोळखी व्यक्तींनाही बनवते मित्रमानसशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रुपमध्ये किंवा कॉयर (Choir) मध्ये एकत्र गाण्याने सामाजिक जवळीक आणि एकजूट वाढते. संशोधनातून असे समोर आले आहे की, जे लोक एकमेकांना अजिबात ओळखत नाहीत, त्यांनी जर केवळ एक तास एकत्र मिळून गाणे गायले, तर त्यांच्यात खूप चांगली मैत्री आणि भावनिक नाते तयार होते..आरोग्य‘चेतना’ : डोकेदुखीपलीकडचा मायग्रेन.३. फुफ्फुसे आणि हृदयासाठी उत्तम व्यायामगाणे गाणे ही एक प्रकारची शारीरिक हालचाल आहे. याची तुलना वेगाने चालण्याशी किंवा ट्रेडमिलवर वॉक करण्याशी केली जाऊ शकते. यामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते आणि रक्तदाब (Blood Pressure) व हृदयाचे ठोके नियंत्रित राहतात. 'लाँग कोविड'च्या रुग्णांवर केलेल्या एका टेस्टमध्ये असे दिसून आले की, गाण्यावर आधारित 'ब्रीदिंग प्रोग्राम'मुळे त्यांच्या श्वसनाच्या त्रासात मोठी सुधारणा झाली..४. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते (Immunity Booster)जेव्हा लोक ग्रुपमध्ये गातात, तेव्हा त्यांच्या शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. शास्त्रज्ञांच्या मते, हा फायदा फक्त गाणे ऐकण्याने मिळत नाही, तर स्वतः आवाज काढून गाण्याने मिळतो.५. मेंदूची दुखापत आणि गंभीर आजारांवर गुणकारीगाण्यामुळे आपल्या मेंदूची न्यूरोप्लास्टिसिटी (Neuroplasticity) वाढते, ज्यामुळे मेंदू स्वतःला पुन्हा बरे (Rewire) करू शकतो.ब्रेन इंज्युरी आणि स्ट्रोक: अमेरिकेच्या माजी खासदार गॅब्रिएल गिफर्ड्स यांनी डोक्यात गोळी लागल्यानंतर, त्यांच्या थेरपिस्टच्या मदतीने लहानपणीची गाणी गाऊन पुन्हा बोलण्याची क्षमता मिळवली. स्ट्रोकच्या रुग्णांनाही गाण्यामुळे मेंदूमध्ये नवीन न्यूरल नेटवर्क तयार करण्यास मदत होते.पार्किन्सन आणि डिमेंशिया: पार्किन्सनच्या रुग्णांमध्ये आजार वाढल्यामुळे जी बोलण्याची समस्या निर्माण होते, गाणे गायल्याने त्यामध्ये मोठी सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, आपले शरीर आणि मेंदू जन्मापासूनच संगीताला पॉझिटिव प्रतिसाद देण्यासाठी तयार असतो, मग ती लहानपणी आईने गायलेली अंगाई असो, शाळेत शिकलेली एबीसीडीची धुन असो वा सणासुदीची गाणी. म्हणूनच, जेव्हा कधी संधी मिळेल, तेव्हा गुणगुणायला अजिबात विसरू नका !.तणाव अन् चिडचिड झटक्यात होईल गायब! 'हे' सोपे घरगुती तोडगे नक्की करा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.