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Music Benefits: गाण्यामुळे मनाला का मिळते एवढी शांतता ? जाणून घ्या,'म्युझिक थेरपी'मागचं विज्ञान...

The Healing Power of Singing: फुफ्फुसांच्या आरोग्यापासून ते मेंदूला आनंदाचा डोस मिळेपर्यंत, एकत्र गाण्याचे ‘हे’ मोठे फायदे आहेत.
Science of Music Therapy

Science of Music Therapy

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Science of Music Therapy: विज्ञान आणि संशोधनाच्या नजरेतून गाणे गाणे ही केवळ एक कला किंवा मनोरंजनाचे साधन नाही, तर ते आपल्या शरीराला आणि मनाला निरोगी ठेवणारे एक माध्यम आहे. गाण्यामुळे आपल्या आरोग्याला होणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.

१. मेंदूला मिळतो 'आनंदाचा डोस'

जेव्हा आपण गाणे गातो, तेव्हा आपल्या गळ्यातील वेगस नर्व्ह (Vagus Nerve) सक्रिय होते. गाताना जेव्हा आपण दीर्घ आणि नियंत्रित श्वास सोडतो, तेव्हा मेंदूमध्ये एंडॉर्फिन (Endorphins) नावाचे रसायन तयार होते. याला 'फील-गुड' हार्मोन असेही म्हणतात, जे आपला मानसिक ताण दूर करते, वेदना कमी करते आणि आपल्याला आतून आनंदी ठेवते.

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