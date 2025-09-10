World Suicide Prevention Day: एक मेसेज, एक कॉल किंवा आपुलकीची विचारपूस वाचवू शकते जीव

Mental Wellness: ‘आत्महत्या प्रतिबंध हा केवळ तज्ज्ञांचा विषय नसून आपण सर्वजण मदत करू शकतो. आपल्या मित्र-परिवारांची आवर्जून विचारपूस करा. आपले मत न लादता त्यांना समजून घ्या. त्या व्यक्तीने काय अनुभवले आहे ते शांतपणे ऐकणे हे सर्वात मोठे समजून घेण्याचे माध्यम आहे. त्यांना मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक, डॉक्टर यांच्याकडे जाण्यासाठी सोबत द्या. ‘तू ठीक आहेस ना’ हा छोटा प्रश्नही एखाद्याचा प्राण वाचवू शकतो. म्हणून एखाद्या व्यक्तीला एकटं वाटू न देता सतत संवाद व संपर्क ठेवा, ’ आत्महत्या रोखण्यासाठी असा सल्ला मानसोपचारतज्ज्ञ सर्वांना देतात. .दरवर्षी १० सप्टेंबरला ‘जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध’ दिन साजरा केला जातो. हा दिवस सामाजिक जबाबदारी, जनजागृती आणि कृतीचे आवाहन करतो. आत्महत्येचे विचार करणाऱ्याची इच्छा मृत्यूला कवटाळायची असेलच असे नाही. खरंतर त्याला भावनिक, शारीरिक वेदनेपासून तत्काळ सुटका हवी असते..Office Fatigue: ऑफिसमध्ये सतत थकवा जाणवतोय? ‘या’ दोन गोष्टी देतील त्वरित आराम.जेव्हा मानसिक वेदना असह्य होते आणि त्यात लाज, अपराधीपणा, अपमान, एकटेपणा किंवा भीती यासारख्या भावना मिसळतात तेव्हा व्यक्ती आत्महत्येकडे झुकते, असे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. मनजित संत्रे यांनी सांगितले..Work Life Balance : कामानंतर ‘स्वतःसाठी वेळ’ का आवश्यक आहे? जाणून घ्या डिस्कनेक्ट होण्याचे फायदे.आत्महत्येची लक्षणे सतत निराशा किंवा जगण्याची इच्छा नसणे अचानक मूडमध्ये बदल होणेउदासीनतेनंतर एकदम शांत होणे धोकादायक किंवा बेफिकीर वागणूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.