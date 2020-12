किमया तरुणींचे सौंदर्य खुलवणाऱ्या मोहरीची!

काळ्या ,लांब केसांमुळे आपल्या सौंदर्यामध्ये भर पडते आणि त्यासाठी केसांची योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. केसांची सुंदरता वाढवण्यासाठी व केसगळती रोखण्यासाठी केसांना वेळेवर मालिश करणे आवश्यक असते आणि यासाठी मोहरीचे तेल अत्यंत गुणकारी आहे. जाणून घेऊयात सौंदर्य खुलवणाऱ्या केसांची निगा कशी राखायची. -आठवड्यातून किमान दोन वेळा आपल्या केसांना मोहरीच्या तेलाने मालिश केल्याने केसांच्या वाढीसाठी मदत होते. -मालिश साठी वापरले जाणाऱ्या तेलामध्ये लसूनच्या तीन ते चार कळ्या टाकून तेल गरम करावे. -मोहरीच्या तेलामध्ये लिंबू पिळून त्याचे मिश्रण एकजीव करावे केसांच्या मुळांना मसाज करावा. -मोहरीच्या तेलामध्ये मेहंदीची पाने शिजवून लावल्याने केस काळे व मजबूत होतात. -मोहरीच्या तेलाने मालिश केल्यास केसांतील कोंडा नाहीसा होतो. -मोहरीच्या तेलाने मालिश केल्याने डोक्याच्या त्वचेला चांगले पोषण मिळते. -तेल लावल्यानंतर किमान 2 दोन ते तीन तास तसेच राहू द्यावे व त्यानंतर शॅम्पूने केस चांगले धुवावेत.



