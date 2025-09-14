Explained: तुम्हालाही स्वतःशी बोलण्याची सवय आहे का? वाचा, विज्ञान तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल काय सांगते!

What Self Talking Tells About Your Personality: तुम्हाला स्वतःशी बोलण्याची सवय आहे का? कधी किचनमध्ये स्वतःशीच काहीतरी बोलत असाल, शॉवरमध्ये काल्पनिक संवादाची तयारी करत असाल किंवा एखादा कठीण काम करताना स्वतःला प्रोत्साहन देत असाल? तर काळजी करू नका. तुम्ही एकटे नाही आहात! उलट विज्ञान सांगते की ही सवय तुमच्या व्यक्तिमत्त्वासाठी खूपच फायदेशीर आहे. चला जाणून घेऊया, स्वतःशी बोलणं का फायदेशीर आहे..संशोधनसंशोधनानुसार, विचार मोठ्याने मांडल्यास समस्यांचे निराकरण अधिक प्रभावीपणे करता येते. विस्कॉन्सिन विद्यापीठातील मानसशास्त्राचे प्राध्यापक गॅरी ल्युप्यान यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासात असे आढळले की जे लोक फोटोमधून विशिष्ट वस्तू शोधताना मोठ्याने सांगत होते की ते काय शोधत आहेत, त्यांनी ती वस्तू अधिक जलदपणे शोधली.का? कारण शब्द उच्चारल्यावर मेंदूच्या अनेक भागांचा एकत्रित सहभाग होतो आणि त्यामुळे न्यूरल कनेक्शन मजबूत होतात. विचारांना शब्द देणे हे तुमच्या मनाला अधिक स्पष्ट दिशा देते आणि ज्या वस्तूचा उल्लेख केला जातो त्याची दृश्य कल्पना निर्माण होते, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करणे सोपे होते..Youth Mental Health Crisis: तरुणांमध्ये वाढतेय मानसिक आजारांचे प्रमाण; चिंताजनक अहवाल आला समोर .स्मरणशक्ती आणि विचार मांडण्यास मदतनोट्स किंवा कामांची यादी मोठ्याने वाचली तर माहिती पटकन लक्षात राहते. पाहिलेली गोष्ट ऐकून घेतल्यावर मेंदू ती जास्त चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवतो. तसेच, विचार शब्दांत सांगितल्याने तुमच्या कल्पना नीट मांडता येतात. त्यामुळे काय करायचं आहे आणि त्यासाठी कोणत्या स्टेप्स करायच्या आहेत हे समजतं. यामुळे कामं कोणत्या क्रमाने करायची हे ठरवणं आणि योग्य निर्णय घेणं सोपं होतं..प्रेरणा आणि तणाव नियंत्रणासाठी मदतस्वतःशी संवाद साधणं केवळ विचारांसाठीच नाही तर भावनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठीही उपयुक्त ठरतं. मिशिगन विद्यापीठातील मानसशास्त्राचे प्राध्यापक एथन क्रॉस यांनी हे सिद्ध केलं आहे की स्वतःला दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून प्रोत्साहन देणं (उदा. “तू हे करू शकतोस!”, “तू सक्षम आहेस!”) यामुळे चिंता कमी होते आणि आव्हानांचा सामना करताना कामगिरीत सुधारणा होते.अशा संवादामुळे आपण आपल्या भावनांपासून थोडेसे दूर जाऊन निरीक्षकाच्या (Observer) भूमिकेत स्वतःकडे पाहू शकतो. त्यामुळे तणावाच्या परिस्थितीत अधिक शांत आणि विवेकी राहणे शक्य होते..Explained: भारतातील महिलांसाठी हृदय निरोगी राखण्याचा मार्ग – अँजाइनाबाबत सर्व महत्त्वाची माहिती.नकारात्मक विचारांना दिशा देण्यासाठी उपयोगकधी कधी मनात नकारात्मक विचारांची गर्दी होते. अशा वेळी स्वतःशी संवाद साधणं हे विचारांना योग्य मार्गावर आणण्याचं साधन ठरू शकतं. न्यूयॉर्कमधील थेरपिस्ट गॅब्रिएल मोर्स यांच्या मते, विचारांना शब्दांत मांडल्याने त्यांचा विचारपूर्वक आढावा घेता येतो आणि चिंता वाढवणाऱ्या विचारांच्या चक्रातून बाहेर पडणं सोपं होतं..स्वतःशी बोलणं हे काहीतरी अजब किंवा मानसिक आजाराचं चिन्ह नाही. उलट, हे आपल्या मेंदू आणि मनासाठी एक नैसर्गिक आणि फायदेशीर प्रक्रिया आहे. पुढच्या वेळी जर कोणी तुम्हाला स्वतःशी बोलताना पाहिलं तर लाजू नका; कारण तुम्ही तुमच्या मानसिक क्षमतांचा उत्तम उपयोग करत आहात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.