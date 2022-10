Ghee: तूप विकत घेताय? शुद्ध-अशुद्ध कसं ओळखाल?

भारतीय जेवणात तूपाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मग अगदी जेवणापासून ते कोणत्याही शुभकार्यात तूप हे वापरले जाते. सहसा ग्रामीण भागात तूप हे घरीच दुधापासून बनविले जाते. पण अनेकदा आपण तूप विकत सुद्धा घेतो. हे विकत घेतलेले तूप शुद्ध आहे की अशुद्ध हे कसं ओळखावं, हा प्रश्न वारंवार पडतो. आज आम्ही तुम्हाला शुद्ध तूप आणि अशुद्ध तूप यातील फरक सांगणार आहोत. (how to check the purity of ghee check Easy ways)

हेही वाचा: Ghee: घरच्या घरी साजूक तूप कसे बनवायचे?

एक चमचा तूप तुम्ही गरम करू शकता. जर तूप गरम होऊन लगेच वितळले आणि गडद तपकिरी रंग आला तर तुमचे तूप शुद्ध आहे असे समजावे. पण तूप वितळण्यास वेळ लागत असेल आणि वितळल्यानंतर पिवळा रंग येत असेल तर ते तूप भेसळयुक्त आहे असे समजावे.

तूपाला तुम्ही हाताने स्पर्श केला आणि तूप विघळले तर तूप शुद्ध आहे पण थराप्रमाणे राहले की समजायचं तूप भेसळयूक्त आहे.

हेही वाचा: सकाळी रिकाम्यापोटी तूप खा! आरोग्याचे फायदे वाचा| Benefits of Ghee