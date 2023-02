मुंबई : आपल्या देशातील लैंगिक शिक्षणाची स्थिती पाहाता शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर स्वच्छतेची काळजी कशी घ्यावी हे अनेकांना माहीत नसते. त्यामुळे आज आपण जाणून घेणार आहोत की, लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर स्वच्छता कशी राखावी. (how to clean your private part after physical relation )

१. साफसफाईची पहिली पायरी

शारीरिक संबंधानंतर आंघोळ करावीच लागेल असे नाही. ही काही वाईट गोष्ट नाही आणि यासाठी तुम्हाला थोडी स्वच्छतेची काळजी घ्यावी लागेल.

स्वच्छतेची पहिली पायरी म्हणजे आपले गुप्तांग कोमट पाण्याने धुणे. आपण सामान्य पाणी देखील वापरू शकता तसेच सौम्य साबण देखील निवडू शकता.

योनीच्या आत काहीही स्वच्छ करण्याची आवश्यकता नाही. स्वच्छता फक्त जननेंद्रियाच्या क्षेत्रामध्ये आवश्यक आहे.

२. शारीरिक संबंधानंतर लघवी होणे

असे बरेच संशोधन आहे जे सुचविते की जर तुम्ही शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर लघवी करत असाल तर तुम्हाला UTI होण्याचा धोका कमी होईल. शारीरिक संबंध केल्यानंतर जननेंद्रियामध्ये अनेक प्रकारचे बॅक्टेरिया असतात आणि UTI चा धोका बर्‍याच प्रमाणात कमी होतो.

३. हायड्रेशनची काळजी घ्या

जर तुम्ही तुमच्या हायड्रेशनची काळजी घेतली नाही, तर तुम्ही हायजिनिक राहू शकणार नाही. शारीरिक संबंध केल्यानंतरही तुम्हाला हायड्रेशनची काळजी घ्यावी लागते.

४. अंडरवियर्स बदला

बहुतेक वेळा, योनीतून स्राव झाल्यामुळे, शारीरिक संबंध बनवताना अंडरगार्मेट्स खूप खराब होतात. अशा परिस्थितीत तुम्ही अंतर्वस्त्र बदला. असे केल्याने तुम्ही तुमची अस्वस्थता कमी करू शकता.

५. आपले हात चांगले धुवा

शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर आपले हात चांगले धुवा. यामुळे बॅक्टेरिया पसरण्याचा धोका कमी होऊ शकतो. तुम्ही हातांनी जननेंद्रियाच्या स्वच्छतेचा विचार करत असाल तरीही, तुमचे हात साबणाने व्यवस्थित धुणे तुमच्यासाठी आवश्यक आहे.

योनीमार्गाला कोणत्याही प्रकारे मॉइश्चरायझ करण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा इतर कोणतीही रासायनिक उत्पादने वापरू नका.

शारीरिक संबंधादरम्यान लक्षात ठेवण्याच्या आणखी काही गोष्टी….

जर तुम्ही सेक्स टॉय वापरत असाल तर वापरण्यापूर्वी ते स्वच्छ असल्याची खात्री करून घ्या.

जोडीदाराला हेही सांगा की रिलेशन करण्यापूर्वी त्याने त्याचा इंटिमेट एरिया साफ करावा.

विविध प्रकारचे रोग टाळण्यासाठी कंडोम वापरा.

योग्य स्वच्छतेसाठी ओले कपडे, विशेषतः ओल्या पँटीज टाळा. स्वच्छ श्वास घेण्यायोग्य पॅंटी घाला.

शारीरिक संबंध केल्यानंतर, सैल कपडे घाला आणि स्वत: ला आरामदायक ठेवण्याचा प्रयत्न करा.