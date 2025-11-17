Winter Care Tips : थंडीत तुमचा कूलर बनेल Room Heater! फक्त 130 रुपयांत 'हा' करा सोपा जुगाड

हिवाळा आला की घर गरम ठेवण्यासाठी रूम हीटरची गरज भासते. पण बाजारातले चांगले हीटर ३-४ हजारांपासून सुरू होतात. अशा वेळी अनेकजण हात आखडतात. पण आता एक जबरदस्त हॅक व्हायरल होतोय.. तुमचा जुना एअर कूलर फक्त १३० रुपयांत रूम हीटरमध्ये बदलता येईल. होय, ऐकायला भारी वाटतंय, पण हे खरंच शक्य आहे तेच आपण पहायच आहे. सोशल मीडियावर आणि यूट्यूबवर हजारो लोक हा उपाय वापरून पाहत आहेत आणि त्याची स्तुती करत आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी फारशी मेहनतही नाही आणि खर्च तर किरकोळ आहे.काय हवंय फक्त?तुम्हाला फक्त एक “स्प्रिंग हीटिंग एलिमेंट” (हीटर कॉइल) (Spring Heating Coil)लागेल. बाजारात हे ३०-५० रुपयांना मिळतं, तर ऑनलाइन (अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट) १००० वॅटची चांगली कॉइल १२०-१५० रुपयांत घरपोच मिळते.कसं बसवायचं?१. कूलरची पुढची ग्रिल काढा.२. ग्रिलच्या डाव्या-उजव्या बाजूला छोटे स्क्रू लावून हीटिंग कॉइल घट्ट बसवा.३. कॉइलचे दोन टोक कूलरच्या विद्यूत तारांना जोडा (किंवा स्वतंत्र स्विच लावा).४. ग्रिल परत बसवा.. तयार आहे तुमचा रूम हीटर..VIP Mobile Number Process : घरबसल्या तुम्हाला मिळेल VIP मोबाईल नंबर; 10 मिनिटात कन्फर्म फ्री रजिस्ट्रेशन, सीक्रेट ट्रिक पाहा.कसं चालवायचं?सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आधी हीटिंग कॉइल २-३ मिनिटं चालू करा, ती लालसर गरम होऊ द्या. नंतरच कूलरचा पंखा सुरू करा. पंखा गरम हवा खोलीत पसरवेल आणि काही मिनिटांतच खोली बरीच गरम होईलयाचे फायदे काय?नवीन हीटर घेण्याचे हजारो रुपये वाचतील. जुना कूलर पुन्हा कामाला येईल. खर्च फक्त १३० रुपये..गरम हवा खूप झटपट मिळते.BSNL ने GenZ ला दिलं सगळ्यांत मोठं गिफ्ट! 100GB डेटा अन् अनलिमिटेड कॉल; रोजचा दर फक्त 8 रुपये..संपूर्ण ऑफर एकदा बघाच.ही युक्ती सोपी आणि स्वस्त आहे, पण पूर्णपणे सुरक्षित नाही. हीटिंग कॉइल काही मिनिटांतच खूप गरम होते. प्लास्टिकला स्पर्श झाला तर वितळू शकते, शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोकाही आहे. मुलांना-पाळीव प्राण्यांना दूर ठेवा आणि कूलर कधीही एकटा चालू ठेवू नका. जागृत अवस्थेत आणि सतत देखरेखीतच वापरा.जर तुम्हाला बजेट हीटर हवं असेल आणि थोडा धोका पत्करायची तयारी असेल, तर हा उपाय नक्कीच उत्तम आहे. हिवाळ्यात पैसे वाचवायचे असतील तर आजच हीटिंग कॉइल ऑर्डर करा आणि जुन्या कूलरला स्वस्तात मस्त नवं जीवन द्या.Disclaimerही माहिती फक्त तुमच्या माहितीसाठी व जागरूकतेसाठी दिली आहे. कूलरला हीटरमध्ये बदलण्याची ही पद्धत पूर्णपणे सुरक्षित नाही; यामुळे आग लागणे, शॉर्ट सर्किट, जास्त वीज बिल किंवा उपकरण खराब होण्याचा धोका आहे. कोणतेही नुकसान किंवा अपघात झाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही. असे कोणतेही इलेक्ट्रिकल बदल करण्यापूर्वी कृपया पात्र इलेक्ट्रिशियनचा सल्ला नक्की घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.