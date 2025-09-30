Makeup Without Damaging Skin: त्वचा खराब न करता मेकअप कसा कराल? स्मिता शेवाळे सांगते मेकअपच्या आधी आणि नंतर घ्यायची काळजी

आपण कित्येक गोष्टी या निरीक्षणातून शिकत असतो. त्यासाठी आपल्याला बसवून शिकवण्याची गरज नसते. लहानपणी घरात आजूबाजूला असलेलं वातावरण याचा प्रभावही आपल्यावर आपसूक होत असतो. अभिनय क्षेत्रात आल्यानंतर असे कळत नकळत माझ्यावरही संस्कार घडत गेले. मेकअप कसा करायचा, मेकअप व्हॅनिटी कशी तयार करायची, हे सगळं मी निरीक्षणातून शिकत गेले. एक तर आता रोज मेकअप करायचा म्हणजे आपली त्वचा खराब होणार की काय, असा एक भाबडा प्रश्न माझ्यासमोर तेव्हा पडला होता. .मला आठवतंय, आमच्या एका मेकअपमॅननं मला सांगितलं होतं, की मुळात स्कीन उत्तम असेल तर मेकअप चेहऱ्यावर छान बसतो. त्यामुळे स्कीनची काळजी कशी घ्यायला हवी याबाबतीत मी सतर्क असायचे. त्यासाठी लागणारा योग्य आहार घेणं हेही तितकंच गरजेचं आहे मला कळून चुकलं होतं; परंतु रोजच्या स्कीन रूटिनमध्ये आपण मेकअप केल्यानंतर तो व्यवस्थित काढणं महत्त्वाचं आहे. तरच आपली त्वचा ही सुरक्षित राहू शकते हे मला निरीक्षणानंतर लक्षात आलं.माझ्याबरोबर असलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्रीसुद्धा मेकअप काढण्यासाठी खूप वेळ घेतात हे मी बघितलं होतं. थोडक्यात चेहरा व्यवस्थित क्लीन करणं अतिशय गरजेचं असतं..Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.मेकअप करताना जसं आपण प्रीपरेशन करणं गरजेचं आहे, तसंच तो उत्तमरीत्या काढणही गरजेचं असतं. चेहऱ्याचं क्लिन्सिंग हे तुमच्या त्वचेला सदृढ ठेवतं. त्यामुळे रोजच्या रोज चेहरा क्लीन करायला हवा आणि त्यानंतर टोनर सुद्धा वापरायला हवं. यासाठीच मी माझ्या यूट्यूब चैनल वर चेहरा क्लीन कसा करायचा याबाबतीतल्या खूप होम रेमेडी दाखवलेल्या आहेत. .त्वचेच्या छिद्रांमधील घाण नीट निघण्यासाठी डबल क्लीन्सिंगही महत्त्वाचं असतं, शिवाय आपल्या चेहऱ्यावरची छिद्र मोठी होऊ नये म्हणूनही चेहरा स्वच्छ होणं गरजेचं असतं. अगदी रोज मेकअप केला नाही, तरीसुद्धा प्रदूषणामुळे आपला चेहरा यावर घाण साठत असते त्यामुळे तो रोजच्या रोज स्वच्छ करण्यासाठी काही टेक्निक वापरणं गरजेचं आहे. किंवा चेहरा क्लीन करून भागत नाही त्यामुळे त्यानंतर टोनर मॉइश्चरायझर सिरम वापरणं गरजेचं असतं..Skincare Mistakes: स्किनकेअर करताय पण त्वचेत काहीच फरक दिसत नाहीये; 'या' चुका असू शकतात कारण.- रोज रात्री झोपताना चेहरा दोन वेळेला क्लीन करावा, म्हणजे सुरुवातीला फेस वॉशने क्लीन करावा आणि मग क्लीन्सिंग मटेरिअलने क्लीन करावा.- घरगुती पद्धतीने चेहरा क्लीन करण्यासाठी बेसन पीठ हा उत्तम घटक आहे.- चेहऱ्याला केमिकलयुक्त हार्श साबण न वापरता माइंड फेस वॉश वापरणं गरजेचं असतं.- डर्मॅटलॉजिकल टेस्टेस्ड claenser वापरावेत. पराबीन फ्री आणि सिलिकॉन फ्री प्रॉडक्ट वापरा.- चेहरा स्वच्छ धुतल्यानंतर टोनर, सिरम, मॉइश्चरायझर आणि सनब्लॉक या क्रमाने चेहऱ्यावर लेयरिंग करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.