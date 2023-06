मुंबई : सहलीला अप्रतिम आणि खास बनवण्यासाठी आपण खूप नियोजन करतो. पण तरीही प्रवासादरम्यान अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. जर तुम्ही एक दिवसाच्या सहलीचे नियोजन करत असाल तर काही गोष्टींची विशेष काळजी घेऊन तुम्ही सहलीला अप्रतिम बनवू शकता.

1) गॅझेट सुरक्षित ठेवा

जर तुम्ही दिवसाच्या सहलीला जात असाल तर तुमचे गॅझेट झिप लॉक बॅगमध्ये ठेवा. हे गॅझेट सुरक्षित ठेवते. अनेकदा लोक अशा बॅगमध्ये गॅझेट ठेवतात ज्यामुळे गॅजेट्स खराब होतात. त्यामुळे त्यांना वेगळ्या पिशवीत ठेवल्यास उत्तम. (how to do one day trip planning )

२) सामान याप्रमाणे पॅक करणे

कपडे पिशवीत गुंडाळून ठेवावेत. शेवटच्या क्षणी तुम्हाला आणखी काही भरायचे असेल तर बॅगमध्ये जागा सोडा. याशिवाय, जर तुम्ही कारने एका दिवसाच्या प्रवासाला जात असाल, तर तुम्ही पॅकिंग करत असताना, तुमच्या बॅगचे वजन तपासा.

सामानाचे वजन हलके ठेवण्यासाठी, तुम्ही हलक्या वजनाची सूटकेस खरेदी करू शकता कारण हलकी पिशवी घेऊन फिरणे खूप सोपे आहे. फराळ वगैरे घरी बनवा किंवा बाजारातून काही वस्तू विकत घेऊन पॅक करा. अशा परिस्थितीत तुम्हाला आणि तुमच्या प्रवासातील साथीदारांना प्रवासादरम्यान खूप आनंद मिळेल. तसेच पुरेशा पाण्याच्या बाटल्या सोबत ठेवा.

3) हॉटेलचे शुल्क पहा

तुम्ही ऑफ सीझनमध्ये एखाद्या ठिकाणी गेलात तर तुम्हाला हॉटेल स्वस्तात मिळू शकते. हॉटेल बुक करण्यापूर्वी, हॉटेलचे पुनरावलोकन वाचा आणि जर तुमचा ग्रुप मोठा असेल, तर तुम्ही हॉटेल व्यावसायिकांशी कॉलवर बोलू शकता आणि त्यांच्याकडून विशेष ऑफर मिळवू शकता.

असे केल्याने तुमचा खर्चही कमी होईल. यासोबत तिथल्या प्रसिद्ध बाजारपेठांचीही माहिती घ्या. जर तुम्ही तुमच्या कारने किंवा बस, टॅक्सी, ट्रेन, फ्लाइट इत्यादीने एखाद्या ठिकाणी जाण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही त्या ठिकाणी स्कूटी, बाईक भाड्याने घेऊ शकता. यामुळे तुमचा खर्च कमी होईल.