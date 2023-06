Food Storage

By

मुंबई : अंडी हा आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहार आहे, जो शरीरातील अनेक समस्या दूर करतो. जे लोक नियमितपणे अंडी खातात, ते आपल्या घरी अंड्यांचा साठाही ठेवतात. (how to store eggs in refrigerator)

अंडी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ती फ्रीजमध्ये ठेवतात. पण, फ्रीजमध्ये अंडी ठेवणे योग्य आहे की नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का ? फ्रीजमध्ये अंडी ठेवणे कितपत योग्य आहे ते जाणून घेऊया.

फ्रीजमध्ये अंडी ठेवणे सामान्यतः योग्य मानले जात नाही. अंड्यांमध्ये नैसर्गिक ओलावा असतो आणि अंडी गोठवताना हा ओलावा स्फटिक बनू शकतो आणि अंड्याच्या आतील संरचनेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे अंड्यांचा दर्जा आणि पोत यावर वाईट परिणाम होतो.

अंडी साठवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना रेफ्रिजरेटरमध्ये साधारण तापमानावर ठेवणे, म्हणजे सुमारे 4°C. रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेली अंडी साधारणपणे 3-5 आठवडे ताजेपणा टिकवून ठेवतात. अंडी त्यांच्या पॅकेजिंग डेट किंवा एक्सपायरी डेटनुसार खावीत.

जर तुम्हाला अंडी जास्त काळ ठेवायची असतील तर तुम्ही या प्रकारे जतन करू शकता -

रेफ्रिजरेटर - अंडी रेफ्रिजरेटरच्या सामान्य तापमानावर ठेवा. यामुळे, अंडी ताजेपणा टिकवून ठेवतात आणि खराब होण्याचा धोका कमी होतो.

ओलावापासून दूर राहा - अंडी ओलावामुक्त वातावरणात ठेवा, कारण जास्त ओलावा अंडी खराब करू शकतो.

मूळ पॅकेजिंग - तुम्ही ज्या पॅकेजिंगमध्ये अंडी विकत घेतली त्याच पॅकेजिंगमध्ये ठेवा. जर पॅकेजिंग उघडले असेल तर, अंडी हवाबंद कंटेनरमध्ये ठेवा.

शिजवणे - अंडी प्रथम शिजवून गोठविली जाऊ शकतात, जसे की ऑम्लेट किंवा उकडलेली अंडी.

या उपायांचा वापर करून, तुम्ही अंडी ताजी आणि सुरक्षितपणे साठवू शकता.

अंडी ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम जागा कोणती ?

अंडी ठेवण्यासाठी सर्वात चांगली जागा म्हणजे रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर अंडी योग्य तापमानात ठेवून ताजे आणि सुरक्षित ठेवते. यामुळे अंडी खराब होत नाहीत आणि त्यांची गुणवत्ता टिकून राहते.

अंडी रेफ्रिजरेटरमध्ये बंद कंटेनरमध्ये ठेवा किंवा फक्त त्यांचे मूळ पॅकेजिंग वापरा. जर अंड्याचे पॅकेजिंग उघडले असेल, तर त्यांना जास्त आर्द्रतेपासून वाचवण्यासाठी हवाबंद कंटेनरमध्ये ठेवा. रेफ्रिजरेटरचे तापमान 4°C च्या आसपास असल्याची खात्री करा, कारण यामुळे अंड्यांचे आरोग्य जपण्यास मदत होईल.

जास्त अंडी खाण्याचे दुष्परिणाम

जर अंडी मर्यादेत खाल्ली तर कोणतेही नुकसान किंवा दुष्परिणाम होत नाहीत. अंडी हे आरोग्यासाठी संपूर्ण पोषण आहार म्हणून काम करतात.

तथापि, अंडी जास्त प्रमाणात खाणे हानिकारक असू शकते, विशेषत: जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस उच्च कोलेस्टेरॉल असते किंवा इतर वैद्यकीय परिस्थितींचा त्रास होतो. त्यामुळे अशा वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.

अंडी किती फायदेशीर आहेत ?

अंडी खाल्ल्याने आपल्याला भरपूर पोषक तत्त्वे मिळतात ज्यामुळे आपल्याला प्रथिने, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी 12, लोह आणि इतर महत्त्वपूर्ण पोषक तत्वे समृद्ध होतात. अंडी मजबूत हृदय, हाडे, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि मेंदूचे आरोग्य राखण्यास मदत करतात.

मधुमेह, हृदयविकार, संसर्ग आणि डोळ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी अंडी उपयुक्त ठरू शकतात. याशिवाय डोळ्यांचे आरोग्य, केसांची मजबुती आणि त्वचेची चमक यासाठीही अंडी उपयुक्त ठरू शकतात. दररोज अंडी खाल्ल्याने निरोगी आणि संतुलित आहार राखता येतो आणि अंडी आपले आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतात.