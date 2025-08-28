DMart मधून महिन्याला कसे कमवायचे लाखो रुपये? सोपी ट्रिक पाहा एका क्लिकवर..

तुम्ही पण डीमार्टमध्ये सतत खरेदी करता?तर तुम्ही डीमार्टमधून महिन्याला कमवायचे लाखो रुपये कमवू शकतायाची काय सोपी ट्रिक आहे जाणून घ्या.DMart Partnership : भारतातील सर्वात लोकप्रिय डीमार्टने स्वस्त दर आणि दर्जेदार उत्पादनांमुळे ग्राहकांच्या मनात स्थान मिळवले आहे. रोज लाखो ग्राहकांना आकर्षित करणारी ही साखळी आता व्यावसायिकांसाठीही मोठी संधी घेऊन आली आहे. मिठाई, किराणा किंवा घरगुती वस्तूंचे उत्पादक डीमार्टशी भागीदारी करून दरमहा लाखोंची कमाई करू शकतात. डीमार्टच्या विशाल ग्राहकवर्गामुळे तुमच्या उत्पादनांना देशभरात मागणी वाढू शकते..डीमार्टच्या यशाचे रहस्य आहे त्यांचे किंमत धोरण. कंपनी पुरवठादारांकडून कमीत कमी दरात माल खरेदी करते आणि ही बचत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवते. यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात दर्जेदार उत्पादने मिळतात तर पुरवठादारांना कमी नफ्यावरही मोठ्या प्रमाणात विक्रीची संधी मिळते. उदाहरणार्थ, मिठाई उत्पादक, किराणा पुरवठादार किंवा घरगुती वस्तूंचे निर्माते डीमार्टच्या दुकानांमध्ये आपली उत्पादने प्रदर्शित करू शकतात. यामुळे त्यांचा व्यवसाय देशभरातील 70 हून अधिक शहरांमध्ये पोहोचतो..Dmart Offers : गणपतीसाठी DMart मधून कोणत्या वस्तू घ्याव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात? गणेशोत्सवात बचत अन् सुविधा दोन्ही एका क्लिकवर.डीमार्टशी पार्टनरशिप कशी करावी?यासाठी डीमार्टच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ‘Partner With Us’ सेक्शनमध्ये अर्ज करावा लागतो. नाव, फोन नंबर आणि उत्पादनाची माहिती यासारखे तपशील भरल्यानंतर डीमार्टची टीम तुमच्याशी संपर्क साधते. सहसा मंगळवारी भेटीचे आयोजन केले जाते जिथे किंमत, नफ्याचे प्रमाण आणि इतर अटी ठरवल्या जातात. कमी नफ्यावरही मोठ्या प्रमाणात विक्रीमुळे पुरवठादारांना सातत्यपूर्ण आणि चांगली कमाई होते..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.उत्पादनांशिवाय डीमार्ट रिअल इस्टेट क्षेत्रातही संधी देते. 2000 मध्ये स्थापन झाल्यापासून कंपनीने देशभरात मालमत्ता खरेदी आणि भाड्याने घेत विस्तार केला आहे. जमीन किंवा जागा भाड्याने देऊ इच्छिणारेही डीमार्टच्या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतात. डीमार्टचे व्यवस्थापक संपर्क साधून करार पूर्ण करतात.डीमार्टच्या कोट्यवधी ग्राहकांमुळे व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय वाढवण्याची आणि नियमित कमाई मिळवण्याची सुवर्णसंधी आहे..FAQs How can I become a supplier for DMart?डीमार्टसाठी पुरवठादार कसे बनू शकतो?डीमार्टच्या संकेतस्थळावरील ‘Partner With Us’ विभागात अर्ज करा. नाव, संपर्क क्रमांक आणि उत्पादनाची माहिती भरा. डीमार्टचा पथक तुमच्याशी संपर्क साधेल आणि मंगळवारी भेटीचे आयोजन करेल.What kind of products can I supply to DMart?डीमार्टला कोणत्या प्रकारची उत्पादने पुरवठा करू शकतो?तुम्ही मिठाई, किराणा, घरगुती वस्तू किंवा इतर दर्जेदार उत्पादने पुरवठा करू शकता, ज्यांना बाजारात मागणी आहे.Why should I sell products to DMart at lower profits?कमी नफ्यावर डीमार्टला उत्पादने का विकावीत?कमी नफ्यावरही मोठ्या प्रमाणात विक्रीमुळे तुम्हाला सातत्यपूर्ण आणि जास्त कमाई मिळते, कारण डीमार्टचा ग्राहकवर्ग खूप मोठा आहे.Can I lease my property to DMart?मी माझी मालमत्ता डीमार्टला भाड्याने देऊ शकतो का?होय, डीमार्टच्या संकेतस्थळावर रिअल इस्टेट विभागात अर्ज करा. डीमार्टचे व्यवस्थापक संपर्क साधून करार पूर्ण करतील.How long does it take for DMart to respond to partnership applications?डीमार्ट भागीदारी अर्जाला किती वेळात प्रतिसाद देते?अर्ज केल्यानंतर डीमार्टचा पथक सामान्यतः काही दिवसांत संपर्क साधतो आणि मंगळवारी भेटीचे आयोजन करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.