चकली तुटली,करंजी फुटली,लाडू वळतच नाहीयेत? टेन्शन घेऊ नका; बिघडलेला फराळ  सुधारण्यासाठी वापरा 'या' सोप्या टिप्स!

Diwali Faral Repair Tips: दिवाळीचा सण म्हटलं की प्रत्येक घरामध्ये चकली, करंजी, लाडू, शंकरपाळे आणि चिवडा यांसारख्या पारंपरिक पदार्थांची रेलचेल असते. हे पदार्थ बनवण्यासाठी गृहिणी कित्येक तास मेहनत घेतात. पण, अनेकदा लहान-सहान चुकांमुळे किंवा प्रमाणाचा अंदाज चुकल्यामुळे फराळाचा पदार्थ बिघडतो. कडक मेहनत घेऊनही चकली तुटणे, करंजी फुटून सारण बाहेर येणे किंवा लाडू व्यवस्थित न वळणे यांसारख्या समस्यांमुळे मनस्ताप होतो.पण, फराळाचा एखादा पदार्थ बिघडला म्हणजे सर्व मेहनत वाया गेली असे नाही. काही सोप्या ट्रिक्स आणि अचूक उपायांच्या मदतीने बिघडलेले फराळाचे पदार्थ अगदी सहज सुधारता येऊ शकतात. फराळ करताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी आणि बिघडलेले पदार्थ पुन्हा चविष्ट करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण टिप्स खालीलप्रमाणे आहेत- .चकली तुटणे किंवा तेलात विरघळणेकारण - भाजणीचे पीठ खूप घट्ट मळल्यास किंवा मोहन म्हणून अतिप्रमाणात कडकडीत तेल पडल्यास चकली बिघडते.सुधारणा - मोहन नेहमी योग्य प्रमाणातच वापरावे. पीठ मळताना थोडे कोमट पाणी वापरा आणि पीठ अतिशय सैल किंवा खूप घट्ट न ठेवता मऊसर मळून घ्या. चकली गाळताना ती तुटत असेल, तर हाताला थोडे पाणी लावून पीठ पुन्हा एकदा चांगले एकजीव करून घ्या. तसेच तेल योग्य तापलेले असावे; कमी गरम तेलात चकली सोडल्यास ती जास्त तेल शोषून विरघळू शकते.करंजी फुटणे आणि सारण बाहेर येणे- करंजीच्या कडा व्यवस्थित न चिकटवणे किंवा गरम खोबऱ्यामध्ये पिठीसाखर मिसळल्यामुळे साखर वितळून ओलसरपणा येतो आणि करंजी फुटते.- करंजीचे सारण (खोबरे आणि इतर घटक) पूर्णपणे गार झाल्यावरच त्यात पिठीसाखर मिसळावी. पारी बंद करताना कडांना थोडे दूध किंवा पाण्याचा हात लावून बोटांच्या किंवा काट्याच्या सहाय्याने कडा घट्ट दाबून बंद कराव्यात. करंजी तळताना नेहमी मंद ते मध्यम आचेवर तळावी, जेणेकरून ती सर्व बाजूंनी खमंग होईल..Diwali 2026: यंदा दिवाळी कधीपासून सुरू? वसुबारस, लक्ष्मीपूजन ते भाऊबीजेपर्यंत; पाहा कोणत्या तारखेला काय असणार?.शंकरपाळी तेलात विरघळणे किंवा कडक दगडासारखी होणे- प्रमाणाचा अंदाज चुकल्यामुळे, तूप जास्त झाल्यास शंकरपाळी तेलात विरघळते. तसेच रवा किंवा मैदा जास्त दाबून मळल्यास शंकरपाळ्या कडक दगड होतात.- तूप, साखर आणि पाण्याचे अथवा दुधाचे प्रमाण अचूक ठेवावे. पीठ मळताना ते हलक्या हाताने एकजीव करावे, जास्त जोर देऊन दाबू नका. तळताना तेल फार कडक गरम नसावे; शंकरपाळी मंद आचेवर सोनेरी आणि खमंग रंग येईपर्यंत तळावी.लाडू कडक होणे किंवा खूप कोरडे पडून न वळणे- बेसनाचे लाडू करताना बेसन कच्चे राहणे किंवा गरम बेसनात पिठीसाखर घालणे. तसेच रव्याच्या लाडवात पाकाची तार चुकल्यास ही समस्या येते.- बेसन नेहमी मंद आचेवर खमंग भाजावे आणि ते पूर्णपणे गार झाल्यानंतरच त्यात पिठीसाखर मिसळावी. रव्याच्या लाडवासाठी एकतारी पाकाचा अंदाज चुकल्यास आणि मिश्रण कोरडे पडल्यास, त्यात १ ते २ चमचे कोमट दूध किंवा तूप घालून लाडू अलगद वळून घ्यावेत..पोह्यांचा चिवडा तेलकट होणे- पातळ पोहे जास्त वेळ तेलात तळणे किंवा पोहे भाजताना गॅस मोठा ठेवणे.- पातळ पोह्यांचा चिवडा बनवताना पोहे आधी उन्हात चांगले कडक करून घ्यावेत किंवा मंद आचेवर कढईत कोरडेच कुरकुरीत भाजून घ्यावेत. जाडे पोहे तळायचे असल्यास तेल चांगले कडक गरम असावे; गार तेलात टाकल्यास पोहे खूप जास्त तेल शोषून घेतात.शेव चिवट होणे किंवा रंग काळा पडणे- बेसन मळताना पाण्याचा अतिवापर करणे किंवा खूप कडक तेलात शेव टाकून जास्त वेळ तळणे.- शेवेचे पीठ कधीही खूप सैल मळू नका. तेल मध्यम तापलेले असताना शेव पाडावी. बेसन खूप लवकर तळले जाते, त्यामुळे शेव एकाच बाजूने जास्त वेळ न तळता लगेच उलटून तळून घ्यावी..अनारसे जाळीदार न होणे किंवा तेलात फुटणे- तांदूळ व्यवस्थित न सुकवणे किंवा गुळाचे प्रमाण बिघडणे.- अनारशासाठी तांदूळ ३ दिवस पाणी बदलून भिजवावेत आणि नंतर ते सावलीतच व्यवस्थित सुकवून घ्यावेत. गूळ आणि तांदळाच्या पिठाचे प्रमाण अचूक ठेवावे. तांदळाचे पीठ आणि गूळ एकत्र करून किमान २ ते ३ दिवस चांगले आंबवून (मुरवून) घ्यावे, त्यानंतरच अनारसे थापावेत.गरम फराळ लगेच डब्यात भरणे- फराळ तळल्या किंवा भाजल्याबरोबर ताबडतोब डब्याचे झाकण घट्ट बंद करून ठेवल्यास वाफ साचते.- गरम पदार्थांची वाफ डब्यात जमा झाल्यामुळे फराळ मऊ (चिवट) पडतो किंवा त्यावर बुरशी लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सर्व फराळ पूर्णपणे गार झाल्यावर आणि कुरकुरीत असल्याची खात्री करूनच हवाबंद डब्यात भरावा..जुने तेल किंवा एकाच तेलाचा वारंवार वापर करणे- आधी वापरलेले काळपट किंवा उरलेले तेल पुन्हा फराळासाठी वापरल्यास पदार्थांचा रंग खराब होतो आणि जळकट दुर्गंधी येते.- फराळासाठी नेहमी स्वच्छ, ताजे आणि वेगळे तेल किंवा तूप वापरावे. उरलेले जुने तेल रोजच्या भाजी किंवा पोळीच्या फोडणीसाठी वापरावे, फराळासाठी वापरू नये..Diwali Home Cleaning Tips: दिवाळीपूर्वी घराची स्वच्छता कशी करावी? कमी वेळात घर स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोप्या टिप्स!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.