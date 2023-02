Sleeping Tips

By

मुंबई : रात्री उशिरापर्यंत झोप येत नसल्याचं तुमच्यासोबत अनेकदा घडलं असेल. अशा परिस्थितीत आता काळजी करण्याची गरज नाही. (how to get good sleep )

आता आपण अशी पद्धत पाहाणार आहोत जी अवलंबल्यामुळे काही मिनिटांतच झोप येते.

जर तुम्हाला निरोगी राहायचे असेल तर तुम्हाला किमान ८-९ तासांची झोप घ्यावी लागेल. अनेकांना ८-९ तास झोप काढता येत नाही, अशा परिस्थितीत त्यांनी सुमारे ७ तास झोप घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जर तुम्ही असे केले नाही तर तुम्ही लवकरच आजारी पडाल. झोपण्यापूर्वी या टिप्स फॉलो करा.

तोंड धुणे

दररोज झोपण्यापूर्वी आपला चेहरा स्वच्छ किंवा थंड पाण्याने धुवावा. असे केल्याने तुम्हाला आराम मिळेल. यानंतर, तुम्ही बेडवर झोपताच, तुम्हाला लगेच झोप येईल. तुम्हीही ही पद्धत अवलंबलीत तर बेडवर झोपल्यानंतर काही मिनिटांतच तुम्हाला झोप येईल.

फोन दूर ठेवा

बरेच लोक झोपतानाही फोन वापरतात, तुम्हाला हे करण्याची गरज नाही. झोपण्याच्या अर्धा तास आधी फोनपासून दूर राहावे. अशा स्थितीत शांत मनाने काही मिनिटांतच तुम्ही शांतपणे झोपू शकाल.

पायांची स्थिती

तुम्ही सरळ झोपावे. जेणेकरून तुमच्या पायाला योग्य विश्रांती मिळेल. पाय पूर्णपणे सैल सोडा. यानंतर झोपण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्ही असे केले तर तुम्हाला काही वेळातच झोप येईल.

इतर गोष्टींचा विचार करू नका

अनेक वेळा आपण झोपल्याबरोबर इतर गोष्टींचा विचार करू लागतो. तुम्हीही हे करत असाल तर आतापासून तुमची ही सवय बदला. असे केल्याने तुम्हाला झोपेचा त्रास होईल. जर तुम्हाला लगेच झोपायचे असेल तर तुमचे मन कोरे ठेवा.

तुम्ही ही पद्धत सुरू केल्यावर तुम्हाला काही दिवस समस्या येतील. काही दिवसांनी तुम्हाला समजेल की तुम्हाला कसे झोपावे लागेल. काही दिवसात तुम्हाला या दिनचर्येची सवय होईल. जर तुम्हालाही झोप येत नसेल तर तुम्ही ही दिनचर्या अवश्य पाळावी.