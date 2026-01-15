सेंद्रिय खतांचा वापर करून घराच्या गॅलरीत कशी फुलवावी बाग? कचऱ्यापासून हिरवाई जोपासण्याची यशोगाथा

आरती शिंदे - सावंतमाझे संपूर्ण बालपण ग्रामीण भागात, निसर्गाच्या सान्निध्यात गेले. त्यामुळे लग्नानंतर शहरातील उंचच उंच इमारती, गुळगुळीत रस्ते, मोठमोठी दुकाने, बाजारपेठा याचे मला कुतूहल आणि कौतुक वाटत होते. परंतु नंतर मला या सगळ्या गोष्टींचा कंटाळा येऊन त्याचे रूपांतर नैराश्यात होऊ लागले. .यावर उपाय म्हणून मी वाचन, लिखाण आणि सर्वांत आनंद देणारी गोष्ट म्हणजे बागकाम यामध्ये वेळ गुंतवू लागले. सुरुवातीला फक्त तुळस आणि कढीपत्त्याचे झाड होते. मी सुरुवातीला पाच-सहा कुंड्या आणल्या. माझ्या पुतणीच्या मदतीने रंगवून घेतल्या. गावावरून माती आणि शेणखत आणले. मग मी ओल्या कचऱ्यापासून खत करू लागले. .मला फुलझाडे खूप आवडतात. चाफा, गुलाब, मोगरा आणला; परंतु गावाकडे मी जशी झाडे पाहत आले होते तशी माझ्या फुलझाडांची वाढ होताना दिसत नव्हती. मग मी युट्यूबवर व्हिडिओ पाहायची. शहरातील प्रदूषण, कमी सूर्यप्रकाश यामुळे झाडांना जास्त माया लावणे गरजेचे आहे याची मला जाणीव झाली. .एखादे रोप रुजवणे आणि वाढत जाणे, बहरणे स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहण्यात जी मजा आहे ती कशातच नाही, असं मला वाटतं. कळीची फुलं होताना पाहणे माझा आवडता छंदच! हळूहळू झाडांची संख्या वाढवत गेले. मी एकदम काही केलेच नाही. .आता माझ्या बागेत पारिजात, जास्वंद, शेवंती, देशी गुलाब, सदाफुली, अनंत, सोनचाफा, मधुमालती, गोकर्ण, जुई, कृष्णकमळ, ब्रह्मकमळ आहे. त्याचबरोबर सावलीमध्ये येणारी झाडे जास्त लावली. पीस लिली, अरेका पाम, ॲग्लोनेमा, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट अशी अनेक झाडे मी लावली आहेत. ओवा, अळूची पाने, शेवगा आणि लिंबूदेखील माझ्या बागेत आहे. खूप झाडे लावल्याचा सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मुलांचा स्क्रीनटाईम कमी करू शकले..आता एखादी कुंडीतील माती कोरडी दिसली, की मुले स्वतःहून पाणी देतात. मातीत हात गेल्यावर तोंड वाकडे करणारी मुले आज झाडांबरोबर खेळताना पाहून मी खूश होते. मी एक-दोन महिन्यांतून जसा वेळ मिळेल कुंडीतील माती काढून छान तापवून पुन्हा कुंडीमध्ये भरते. बागकामासाठी खुरपे, कुदळ गावावरून आणून ठेवले आहे. .मला झाडांभोवती खूप शांत वाटते. मी रोज डाळ तांदूळ, भाज्या धुतलेले पाणी झाडांना घालते. आमच्या शेतात पिकणारी सेंद्रिय हळद आहे ती पाण्यात मिसळून, गोमूत्र, केळीच्या सालीचे पाणी मी झाडांना नेहमी घालते. रासायनिक खतांचा वापर मी अजून तरी केलेला नाही. असे म्हणतात, की आनंद शोधला की सापडतो. तो मला माझ्या बागेत सापडला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही!.वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलला करा गुडबाय! 'हे' एक सुपरफूड खा अन् तुमचं हृदय ठेवा फिट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.