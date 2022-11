By

How to Overcome From Extra Marital Affair: हल्ली समाजात एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. प्रेम आणि डेटिंगमधून लग्न झालेले लोकही प्रेमात पडत एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर चालवतात. मात्र तुमच्या एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरचा तुमच्या नात्यावर किती गंभीर परिणाम होऊ शकतो याचा विचार तुम्ही केलाय का? कोणाला न दुखवता जर तुम्हाला एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरमधून तुमची सुटका करायची असेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी.

अनेकदा घरातील तणावामुळे किंवा पार्टनरशी भांडण होऊन तुम्ही भरकटू शकता. आणि तुमचं बाहेर एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर असू शकतं. मात्र तुमची चुक तुम्हाला कळली असेल आणि तुम्हाला त्यातून बाहेर पडायचं असेल तर ही वाचा या टीप्स. (Relationship Tips)

या टीप्स फॉलो करा

१. तुमच्या जोडीदाराशी मनमोकळेपणाने संवाद साधा

एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरचा परिणाम तुमच्या वैवाहिक नात्यावर होतो. अनेकदा तुमचं नातं घटस्फोटापर्यंत पोहोचतं. मात्र तुमच्या एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरबाबत तुमच्या जोडीदाराला शांतपणे समजवून सांगा आणि तुम्ही कोणत्या परिस्थितीत हे पाऊल उचलले याचीही जाणीव करून द्या. तुमच्या मनात काय चाललंय याबाबत तुमच्या पार्टनरला कल्पना द्या. तुम्हाला नक्कीच तुमच्या पार्टनरची साथ मिळेल. तसेच भविष्यात परत अशी चुक होणार नाही याची शाश्वतीही द्या.

२. जोडीदाराला वेळ द्या

तुम्हाला एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरमधून बाहेर पडायचे असेल तर तुम्हाला तुमच्या पार्टनरला वेळ द्यावा लागेल. असे न केल्यास तुमच्याप्रमाणे तुमचा पार्टनरही एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरच्या मार्गी लागू शकतो.

३. लग्नाबाबत खरे बोला

अनेकजण एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरमध्ये असताना त्यांच्या लग्नाबाबत लपवून ठेवतात. असे करून ज्या व्यक्तीसह तुम्ही एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरमध्ये आहात त्यांचाही एकप्रकारे विश्वासघात करताय. तेव्हा असे न करता तुमच्या लग्नाबाबत स्पष्ट आणि खरे बोला. कुठलेही नाते हे प्रामाणिक असायला पाहिजे.

४. समुपदेशकाची मदत घ्या

एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरमधून बाहेर पडण्यासाठी तुम्ही समुपदेशकाची मदत घ्या. अनेकांना हे माहिती नसते. मात्र शिक्षण समुपदेशकाप्रमाणे विवाह समुपदेशकही असतात. तुम्हाला एक्स्ट्रा अफेअरमधून बाहेर पडण्यास ते योग्य मार्ग सुचवू शकतील. त्यामुळे समुपदेशकाचा सल्ला नक्की घ्या.