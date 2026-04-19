Summer Hair Care: घामामुळे केस चिकट होतात? खाज, कोंडा आणि केसगळती थांबवण्यासाठी हा खास ‘हेअर केअर प्लॅन’ एकदा ट्राय कराच

उन्हाळा सुरु झाला की उकाडा आणि घाम दोन्हीचा त्रास वाढतो. शरीर घामामुळे चिकट होतं त्यामुळे दिवसातून २-३ वेळा आंघोळ करावीशी वाटते. पण इतकच नाही, तर केसात आलेल्या घामामुळे टाळूवर सुद्धा याचा परिणाम जाणवतो. केसांच्या मुळांमध्ये घाम साचल्याने अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात केसांची आणि टाळूची योग्य काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं ठरतं..टाळूवर खाज आणि कोंडा का होतो?घामामुळे स्कॅल्प तसाच ओलसर राहतो. आणि वेळेवर डोकं स्वच्छ नाही केलं, तर हा ओलसरपणा बुरशीला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे कोंडा, कोरड्या त्वचेसारखे खवले निघणं आणि सतत खाज येण्याची समस्या निर्माण होते..तेलकटपणा आणि दुर्गंधीची समस्याजास्त घाम आला आणि तो टाळूतील नैसर्गिक तेलात मिसळला की केस लगेचच चिकट आणि तेलकट दिसायला लागतात. टाळूही जड वाटू लागते आणि कधी कधी वासही येतो. त्यामुळे केस फ्रेश आणि स्वच्छ दिसत नाहीत.केस गळण्याची शक्यताटाळूवर सतत घाम आणि घाण राहिली तर केसांच्या मुळांना त्रास होतो. त्यामुळे केस कमकुवत होतात आणि जास्त गळू लागतात. म्हणून टाळू स्वच्छ ठेवणं खूप गरजेचं आहे..उन्हाळ्यात टाळू फ्रेश ठेवण्यासाठी उपायहायड्रेशन आणि आहार महत्त्वाचापुरेसं पाणी प्या आणि संतुलित आहार घ्या. यामुळे केस आणि टाळू आतून निरोगी राहतात.जास्त प्रॉडक्ट्स टाळाजेल, स्प्रे किंवा जड स्टायलिंग प्रॉडक्ट्स वापरल्यास घाम आणि धूळ केसांमध्ये अडकते. त्यामुळे शक्यतो हलके प्रॉडक्ट्स वापरा..नियमित स्वच्छता ठेवाआठवड्यातून २–३ वेळा सौम्य शाम्पूने केस धुवा. घाम आल्यानंतर केस कोरडे ठेवण्याचा प्रयत्न करा.हवेची देवाणघेवाण होईल अशी हेअरस्टाईल ठेवाघट्ट हेअरस्टाईल्सऐवजी सैल वेणी, पोनीटेल किंवा बन ठेवल्यास टाळूला हवा मिळते..नैसर्गिक घटकांचा वापर कराकोरफड, कडुलिंब किंवा टी ट्री ऑइलयुक्त उत्पादनं टाळू स्वच्छ ठेवायला आणि जळजळ कमी करायला मदत करतात.ओला टाळू ठेवू नकाघाम आल्यानंतर किंवा केस धुतल्यानंतर टाळू जास्त वेळ ओला ठेवू नका. ओलसरपणामुळे जंतू वाढू शकतात..स्वच्छ टॉवेल आणि उशीचे कव्हर वापराघाम आणि घाण टाळण्यासाठी टॉवेल आणि उशीचे कव्हर नियमितपणे बदलत राहा. यामुळे टाळू स्वच्छ राहण्यास मदत होते.उन्हाळ्यात थोडी काळजी घेतली, तर घामामुळे होणाऱ्या समस्या सहज टाळता येतात आणि केस निरोगी, स्वच्छ आणि ताजेतवाने राहतात.