लाइफस्टाइल

Mobile Protection Tips: पावसाळ्यात मोबाईल भिजतोय? काळजी करू नका, हे उपाय करा!

Protect Your Mobile From Rain: सध्या राज्यभरात पावसाचा जोर वाढला आहे. अशा वेळी मोबाईल पावसात भिजल्यास हे सोपे उपाय करा.
Phone Got Wet in Rain? Don't Panic! Simple Remedies to Save Your Mobile
Phone Got Wet in Rain? Don't Panic! Simple Remedies to Save Your MobileEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. मोबाईल पावसात भिजल्यास तो त्वरित बंद करा आणि चार्जिंगपासून दूर ठेवा.

  2. सिम कार्ड, कव्हर काढून मोबाईल कोरड्या कापडाने पुसा आणि तांदळात ठेवा.

  3. मोबाईल सुरू न झाल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये तांत्रिक मदत घ्या.

Loading content, please wait...
mobile
Monsoon
monsoon rainy season
Monsoon Session
monsoon trend
monsoon diseases
monsoon update
monsoont tips
Monsoon Rain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com