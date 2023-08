Tech Care : पावसाळ्यात घराबाहेर पडताना कायमच अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. म्हणजेच पावसाळ्यात Monsoon पावसामुळे तुमच्या कपड्यांसोबत, पुस्तकं किंवा तुमचे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स Electronic Gadgets पावसामुळे भिजणार तर नाहीत ना याची मोठी चिंता असते. यासाठी संपूर्ण तयारीनेच घराबाहेर पडावं लागतं. (How to Protect your headphones and earbuds in monsoon)

खास करून लॅपटॉप Laptop, मोबाईल, पावर बँक, कॅमेरा किंवा इयरपॉड्स Ear pods अशा वस्तूंची पावसाळ्यात विशेष काळजी घ्यावी. लागते. यातील जवळपास सर्वच वस्तू तुम्ही योग्य प्रकारे वॉटरप्रूफ बँगमध्ये Waterproof Bags घेऊ शकता. मात्र इयरबड्स Earbuds किंवा हेडफोन अनेकदा फोनवर बोलण्यासाठी आपण कानात घालून घराबाहेर पडतो.

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये जर तुम्ही देखील इयरबड्स किंवा हेडफोन घालून घराबाहेर पडता आणि तुम्हालाही हेडफोन्सवर पाणी पडून ते बिघडण्याची चिंता सतावत असेल तर काळजी करू नका. कारण असे काही जुगाड आहेत ज्यामुळे तुमचे हेडफोन किंवा इयरबड्स पाणी पडलं तरी सेफ राहू शकता.

आम्ही तुम्हाला अशाच काही टिप्स सांगणार आहोत ज्यामुळे पावसातही तुमचे इयरबड्स किंवा हेडफोन्स अगदी सुरक्षित राहतील.

पावसाळ्यात इयरबड्स वापरायचे आहेत...

सर्वप्रथम आवश्यकता नसल्यास पाऊस पडू लागल्यावर तुम्ही हेडफोन किंवा इयरबड्स काढून बॅगमध्ये ठेवा.

पावसाच्या पाण्यापासून इयरबड्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही सिलिकॉन कव्हर खरेदी करू शकता. ऑनलाईन किंवा मार्केटमध्ये इयरबड्ससाठी विविध प्रकारचे सिलिकॉन कव्हर उपलब्ध आहेत. फक्त ते खरेदी करताना ते किती फॅन्सी आहेत याएवजी ते कित्ती उत्तम प्रतिचे आहेत हे पहा.

हेडफोन किंवा इयरबड्स ठेवण्यासाठी एक वॉटरप्रफू केस खरेदी करा. शिवाय इयरबड्स किंवा इयरपॉड्स खरेदी करताना त्याचं आयपी रेटिंग नक्की तपासा.

जर तुम्हाला पावसाळ्यात गाणी ऐकत चालण्याचा आनंद लुटायचा असेल तर अशा वेळी तुम्ही हुड असलेलं म्हणजेच टोपी असलेलं जॅकेट घालू शकता. यामुळे तुम्ही पावसातही गाणी ऐकण्याची मजा लूटू शकता.

जर तुम्ही हेडफोन वापरत असाल तर तुम्ही बाजारात मिळणाऱ्या सिलिकॉन स्प्रिंगच्या मदतीने संपूर्ण हेडफोनची वायर कव्हर करू शकता. यामुळे देखील तुमचे हेडफोन सुरक्षित राहतील.

हेडफोन किंवा इयरबड्स भिजल्यास घ्या अशी काळजी