Ear Cleaning: कान हा आपल्या शरीराचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, जर तो नीट काम करत नसेल तर जग सुन्न वाटू लागते. मानवी कानांना २० ते २० हजार हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीचे आवाज ऐकू येतात. असा हा महत्त्वाचा अवयव कधी कधी खूप त्रासदायक ठरतो.

बऱ्याचदा कानात पाणी गेल्यामुळे, वॅक्स जमा झाल्यामुळे, इंफेक्शन किंवा टॉन्सिल वाढल्याने, इअरबड घातल्याने, कानात काड्या घालण्याने कानदुखीची समस्या उद्भवते. यामुळे ऐकू कमी येणं, सतत खाज सुटणे, कान शिवशिवणे असं सातत्याने आपल्याला वाटत असतं.

तुमच्या कानातही सतत खाज सुटत असेल तर त्यावर काय उपाय करता येईल हे पाहुयात.

कानात खाज सुटल्याने बऱ्याच समस्या उद्भवतात, विशेषत: जेव्हा आपण लग्न, पार्ट्या, कार्यालये किंवा बैठका यासारख्या बऱ्याच लोकांमध्ये असाल. अशा वेळी सर्वांसमोर कान खाजवता येत नाही, अशा वेळी तुम्ही बहाणे बाजी करून एका कोपऱ्यात जाऊन कान खाजवतो. मात्र, अस्वस्थ होण्यापेक्षा लवकरात लवकर त्यावर उपचार करून घ्या. कानात खाज का येते ते जाणून घेऊया. (Ear Care Tips)

ही लक्षणे देतात संकेत

कानात स्त्राव ऐकण्यास कठीण चक्कर येणे ताप कान खाजणे कानाला सूज येणे

कानात खाज सुटण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे कानाचा संसर्ग, सहसा सर्दी किंवा फ्लूमुळे, कानात बॅक्टेरिया किंवा विषाणूजन्य संसर्ग होऊ शकतो. अशावेळी तुम्हाला कान दुखणे, कानातून द्रव स्त्राव होणे आणि खाज सुटण्याची समस्या उद्भवू शकते. खाज सुटणे असह्य होण्यापूर्वी कान तज्ज्ञांशी संपर्क साधा.

कोरडे कान हे कानात खाज सुटण्याचे सामान्य कारण असू शकते. कान निरोगी ठेवण्यासाठी, कानात नैसर्गिकरित्या इयरवॅक्स आणि तेल तयार होते. काही लोक मेण आणि तेल खूप साफ करण्यासाठी थोडे जास्त साफ करतात, ज्यामध्ये कान कोरडे होतात, ज्यामुळे उघडी आणि चिडचिड यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. (Health Tips)

कानाला खाज सुटत असेल तर काय करावे?

बदाम तेल

कोरड्या वर्षामुळे खाज सुटत असेल तर ऑलिव्ह ऑईलचा वापर करू शकता. रात्री झोपण्यापूर्वी कानात ऑलिव्ह ऑईल घाला. यामुळे खाज सुटणे सहज दूर होईल.

कोमट पाणी

कानात हलक्या हातानं गरम पाण्याचा शिडकाव करावा. पण कानात पाणी जाऊ देऊ नये. बाहेरूनच पाण्याचा मारा करावा. यामुळे आतमध्ये तयार झालेली घाण हलकीशी सुट्टी होते. असे गरम पाणी अगदीच फोर्स मध्ये कानात घालू नये.

याजागी एका रिकाम्या सिरींज मध्ये गरम पाणी भरून ते हळू हळू कानात सोडावे. व नंतर एका सुक्या कपड्याने कानातले पाणी काढून कान साफ करून घ्यावा.

मोहरीचे तेल

मोहरीचे तेल हलके गरम करुन त्याचे काही थेंब कानात सोडा. थोड्याच वेळात आराम मिळेल. व कानातली घाण सुद्धा निघेल. व कानदुखी हे मोहरीचे तेल उपायकारक ठरेल. मोहरीच्या तेलाऐवजी बदामाचे तेलही वापरले तरी हरकत नाही.