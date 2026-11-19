DERMATOLOGIST SKINCARE TIPS: नवं स्किनकेअर प्रॉडक्ट घेताना आपण अनेकदा ब्रँड, पॅकेजिंग किंवा त्यावर लिहिलेल्या ‘Glow’, ‘Natural’, ‘Dermatologically Tested’ अशा शब्दांकडे आकर्षित होतो. पण सर्वात जास्त महत्त्वाचं असतं ते प्रॉडक्टच्या लेबलवर लपलेलं! त्यात कोणते घटक आहेत, त्यांचं प्रमाण किती आहे आणि ते तुमच्या त्वचेसाठी योग्य आहेत की नाही, हे समजून घेणंही खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळी स्किनकेअर प्रॉडक्ट खरेदी करण्यापूर्वी त्वचारोगतज्ज्ञांप्रमाणे लेबल वाचण्याच्या या ५ गोष्टी नक्की तपासा..पॅकेजिंगवरील दाव्यांपेक्षा घटकांची यादी वाचाप्रॉडक्टच्या पॅकेजिंगवर केलेल्या दाव्यांवर लगेच विश्वास ठेवू नका. त्याऐवजी Ingredients List किंवा INCI नक्की वाचा. या यादीत प्रॉडक्टमध्ये वापरलेल्या सर्व घटकांची माहिती दिलेली असते. साधारणपणे जास्त प्रमाणात असलेले घटक सुरुवातीला आणि कमी प्रमाणातील घटक नंतर दिलेले असतात. त्यामुळे यादीतील सुरुवातीचे घटक पाहून प्रॉडक्टमध्ये नेमकं काय जास्त प्रमाणात आहे, हे समजण्यास मदत होते..Winter Skincare Tips: हिवाळ्यात चेहरा काळपट पडू नये म्हणून काय करावं? त्वचेची चमक टिकवण्यासाठी जाणून घ्या खास टिप्स .तुमच्या त्वचेच्या समस्येनुसार घटक निवडाप्रत्येक स्किनकेअर घटकाचं काम वेगवेगळं असतं. त्यामुळे ट्रेंडमध्ये असलेलं प्रत्येक प्रॉडक्ट तुमच्या त्वचेसाठी योग्य असेलच असं नाही.Niacinamide: त्वचेचा असमान रंग सुधारण्यास आणि स्किन बॅरियर मजबूत ठेवण्यास मदत करते.Vitamin C: अँटिऑक्सिडंट संरक्षण देते आणि पिग्मेंटेशन कमी करण्यास मदत करू शकते.Ceramides: त्वचेचा नैसर्गिक बॅरियर मजबूत ठेवण्यास आणि ओलावा टिकवण्यास मदत करतात.Salicylic Acid: मुरुमं आणि बंद झालेले पोअर्स कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.Retinol: मुरुमं आणि वाढत्या वयामुळे दिसणारी बारीक सुरकुत्यांसारखी लक्षणं कमी करण्यास मदत करू शकते..संवेदनशील त्वचा असल्यास Fragrance तपासातुमची त्वचा संवेदनशील असेल किंवा प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर जळजळ, खाज अथवा लालसरपणा जाणवत असेल, तर घटकांची यादी काळजीपूर्वक तपासा. त्यामध्ये Fragrance किंवा Parfum आहे का, हे पाहा. काही Essential Oils मुळेही संवेदनशील त्वचेला त्रास होऊ शकतो. अशा वेळी Fragrance-free प्रॉडक्ट्स निवडणं फायदेशीर ठरू शकतं. लक्षात ठेवा, नैसर्गिक घटक असलेलं प्रत्येक प्रॉडक्ट त्वचेसाठी सुरक्षित किंवा सौम्य असेलच असं नाही..Snail Facial Therapy: गोगलगाय चेहऱ्यावर ठेवून करण्याची थेरपी तुम्हाला माहित आहे का? देते एकापेक्षा जास्त फायदे.लेबलवरील महत्त्वाच्या शब्दांचा अर्थ समजून घ्याHypoallergenic: अॅलर्जी होण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा; मात्र अॅलर्जी होणारच नाही, याची खात्री नाही.Dermatologically Tested: त्वचारोगतज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली चाचणी झाल्याचा दावा; पण प्रत्येकाच्या त्वचेला प्रॉडक्ट सूट होईलच असं नाही.Non-comedogenic: पोअर्स बंद होण्याची शक्यता कमी ठेवण्यासाठी तयार केलेलं प्रॉडक्ट.Natural: नैसर्गिक घटकांचा वापर केला असल्याचा दावा; याचा अर्थ प्रॉडक्ट अधिक सुरक्षित आहे, असा होत नाही..खरेदी करण्यापूर्वी स्वतःला हे चार प्रश्न विचाराहे प्रॉडक्ट माझ्या त्वचेच्या प्रकारासाठी आणि समस्येसाठी योग्य आहे का?यातील घटक माझ्या त्वचेला सूट होतील का?हे प्रॉडक्ट किती प्रमाणात आणि किती वेळा वापरायचं, हे मला माहीत आहे का?प्रॉडक्ट विश्वासार्ह ब्रँडचं आहे का? त्याची एक्सपायरी डेट आणि पॅकेजिंग योग्य आहे का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.