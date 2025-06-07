Monsoon Kitchen Care: पावसाळ्यात स्वयंपाकघरातील दमटपणा कमी करायचाय? मग 'या' गोष्टी नक्की करा

पावसाळ्यात स्वयंपाकघरातील ओलावा कमी करण्यासाठी हवाबंद कंटेनरचा वापर करा. मसाले आणि सुकामेवा सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्टील, काच किंवा प्लास्टिकचे डबे वापरा. ओलावा शोषून घेणारे पाउच ठेवा आणि अँटी-बॅक्टेरियल क्लीनरचा वापर करा. घरगुती उपायांसाठी व्हिनेगर आणि बेकिंग सोडा वापरू शकता..kitchen cleaning tips for monsoon season: पावसाळा सुरु होताच आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे असते. तसेच किचनमधील गोष्टींची देखील काळजी घेणे गरजेचे असते. कारण वातावरणातील आर्द्रता अनेक गोष्टी खराब करु शकते. पावसाळ्यात स्वयंपाकघरात कोणत्या गोष्टी असाव्या याबाबत आज जाणून घेऊया..हवाबंद कंटेनरपावसाळ्यात मसाले किंवा सुकामेवा हवाबंद डब्ब्यात ठेवावे. यामुळे ते खराब किंवा नरम पडत नाही. तसेच हवाबंद डब्ब्यात ओलावा जाणवत नाही. तुम्ही स्टील, काच किंवा प्लास्टिकपासून बनवलेल्या मजबूत आणि बंद डब्याचा वापर करु शकता. .ओलावा शोषून घेणारा पाउच ठेवाआजकाल मीठ आणि साखर सर्वात लवकर ओलावा पकडतात. जर त्यात थोडीशीही ओलावा असेल तर डब्यात मीठ आणि साखरेचे गोळे तयार होऊ शकतात. ओलाव्यापासून बचाव करण्यासाठी, तुम्ही सिलिका जेलचे पाऊच स्वयंपाकघरातील ड्रॉवर, मसाल्याच्या पेट्या आणि साठवणुकीच्या ठिकाणी ठेवू शकता. .जर पावसाळ्यात स्वयंपाकघरात ओलसरपणा किंवा दुर्गंधीची समस्या असेल तर समजून घ्या की ते बुरशी किंवा बॅक्टेरियाच्या वाढीचे लक्षण असू शकते. अशावेळी स्वयंपाकघरात एक चांगला अँटी-बॅक्टेरियल क्लीनर ठेवा. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही व्हिनेगर आणि बेकिंग सोडा सारखे घरगुती उपाय देखील वापरू शकता..पावसाळ्यात हवेतील आर्द्रता वाढल्यामुळे, मसाले आणि कोरडे पदार्थ लवकर ओले होतात. ज्यामुळे त्यांच्या सुगंध आणि चवीवर परिणाम होतो. जर तुम्हाला तुमचे मसाले दीर्घकाळ ताजे आणि प्रभावी राहायचे असतील, तर ते व्हॅक्यूम पाऊचमध्ये साठवणे हा एक स्मार्ट उपाय आहे. पावासाळ्यात तुमचा कोणताच पदार्थ खराब होणार नाही. .Natural Remedies: पावसाळ्यात 'हे' 5 मसाले ठरतील वरदान, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवा नैसर्गिक पद्धतीने.किडे कमी करण्यासाठीपावसाळा सुरु होताच स्वयंपाकघरात मुंग्या, झुरळे आणि इतर कीटक दिसणे सामान्य आहे. अशावेळी तुम्ही कडुलिंबाची पाने, लवंग, कापूर किंवा हर्बल कीटकनाशक स्प्रे वापरू शकता . लिंबाच्या सालीचा आणि बेकिंग सोड्याचा पेस्ट स्लॅबपासून आणि सिंकभोवती कीटकांना दूर ठेवण्यास देखील मदत करतो. .पावसाळ्यात स्वयंपाकघरात दमटपणा का वाढतो?उत्तर: पावसाळ्यातील उच्च आर्द्रता आणि अपुरी हवेशीरपणा यामुळे स्वयंपाकघरात दमटपणा वाढतो, ज्यामुळे बुरशी आणि दुर्गंधी निर्माण होऊ शकते. .स्वयंपाकघरातील दमटपणा कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?उत्तर: खिडक्या उघड्या ठेवा, एक्झॉस्ट फॅन वापरा, डीह्युमिडिफायर लावा आणि स्वयंपाकघरातील पृष्ठभाग नियमित कोरडे ठेवा. .स्वयंपाकघरात बुरशी तयार होऊ नये म्हणून काय करावे?उत्तर: बुरशी टाळण्यासाठी व्हिनेगर किंवा बेकिंग सोड्याने पृष्ठभाग स्वच्छ करा, ओले कपडे सुकवून ठेवा आणि अन्नसाठा हवाबंद डब्यात ठेवा. .पावसाळ्यात स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवण्यासाठी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?उत्तर: ओले फडके किंवा भांडी मोकळ्या जागेत ठेवणे, खिडक्या बंद ठेवणे आणि गलिच्छ पृष्ठभाग दुर्लक्षित करणे टाळावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.