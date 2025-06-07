लाइफस्टाइल

Monsoon Kitchen Care: पावसाळ्यात स्वयंपाकघरातील दमटपणा कमी करायचाय? मग 'या' गोष्टी नक्की करा

how to prevent kitchen dampness during rainy season: पाऊस सुरू होताच हवेत थोडासा ओलावा असतो. या ओल्या आर्द्रतेमुळे स्वयंपाकघरातील अनेक वस्तू खराब होऊ शकतात. यामुळे कशी काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.
पावसाळ्यात स्वयंपाकघरातील ओलावा कमी करण्यासाठी हवाबंद कंटेनरचा वापर करा.

मसाले आणि सुकामेवा सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्टील, काच किंवा प्लास्टिकचे डबे वापरा.

ओलावा शोषून घेणारे पाउच ठेवा आणि अँटी-बॅक्टेरियल क्लीनरचा वापर करा. घरगुती उपायांसाठी व्हिनेगर आणि बेकिंग सोडा वापरू शकता.

kitchen cleaning tips for monsoon season: पावसाळा सुरु होताच आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे असते. तसेच किचनमधील गोष्टींची देखील काळजी घेणे गरजेचे असते. कारण वातावरणातील आर्द्रता अनेक गोष्टी खराब करु शकते. पावसाळ्यात स्वयंपाकघरात कोणत्या गोष्टी असाव्या याबाबत आज जाणून घेऊया.

