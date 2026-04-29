Summer Kitchen Cooling Tips: उन्हाळ्यात किचनमध्ये गॅससमोर उभं राहणं कठीण होतंय? मग या ६ सोप्या टिप्स वापरा अन् किचनमध्ये लगेच मिळवा थंडावा

How to Stay Cool While Cooking in the Kitchen: उन्हाळा सुरू झाला की घरातला सर्वात "गरम झोन" कोणता, असं विचारलं तर सगळ्यांचं उत्तर एकच असतं - स्वयंपाकघर! बाहेरचं ऊन आणि गॅसची शेगडी मिळून किचनमध्ये पाऊल टाकताच घाम फुटतो, आणि काही मिनिटांतच अंग अक्षरशः तापून जातं. रोजचं स्वयंपाकाचं काम टाळणं शक्य नसतं, पण या उकाड्यापासून स्वतःला वाचवण्याचे काही स्मार्ट आणि अगदी सोपे उपाय नक्कीच आहेत. खास घरगुती ट्रिक्स वापरल्या तर एसीशिवायही तुमचं किचन बरंच थंड आणि आरामदायक ठेवता येऊ शकतं..उन्हाळ्यात किचन थंड ठेवण्यासाठी सोप्या टिप्स१) हवा खेळती ठेवा (क्रॉस व्हेंटिलेशन)किचनमध्ये गरम हवा साचू देऊ नका. एक्झॉस्ट फॅन नेहमी चालू ठेवा आणि शक्य असल्यास खिडकी व समोरच्या खोलीतील खिडकी एकाच वेळी उघडी ठेवा. त्यामुळे गरम हवा सहज बाहेर निघून जाते.२) जुने बल्ब बदलून LED लावास्वयंपाकघरात वापरले जाणारे जुने पिवळे बल्ब खूप उष्णता निर्माण करतात. त्यांच्या जागी LED लाईट्स वापरल्यास उष्णता कमी होते आणि वीजही वाचते. किचनचं तापमान तुलनेने स्थिर राहतं..३) स्वयंपाकाची वेळ बदलादुपारच्या तीव्र उन्हात स्वयंपाक टाळल्यास किचन फार गरम होत नाही. सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी स्वयंपाक करा. दुपारी फक्त हलकं जेवण तयार ठेवा.४) खिडकीवर ओला कापड लावाखिडकीवर सुती कापड किंवा पडदा ओला करून टांगल्यास बाहेरची गरम हवा थोडी थंड होऊन आत येते. हा नैसर्गिक कूलिंगसारखा उपाय आहे..५) किचनमध्ये हिरवी रोपं ठेवामनी प्लांट, स्नेक प्लांट किंवा कोरफड यांसारखी झाडं किचनमध्ये ठेवल्यास वातावरण फ्रेश राहतं. ही रोपं थोड्या प्रमाणात तापमान कमी करण्यातही मदत करतात.६) लो हीट कुकिंगचा वापर कराजास्त वेळ गॅस चालू ठेवल्याने किचन गरम होतं. त्यामुळे प्रेशर कुकरचा जास्त वापर करा किंवा इंडक्शनवर स्वयंपाक करा. त्यामुळे उष्णता कमी पसरते आणि कामही जलद होतं..