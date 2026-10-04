लाइफस्टाइल

वय वाढण्याआधीच मानेवर रेषा दिसू लागल्यात? या टेक लाइन्स घालवण्यासाठी जाणून घ्या डॉक्टरांनी सांगितले ४ सोपे व्यायाम

NECK WRINKLES REDUCTION EXERCISES: वाढते वय, कोलेजनची कमतरता, चुकीची पोस्चर आणि सतत मोबाईल पाहण्याची सवय यामुळे मानेवर ‘टेक लाइन्स’ दिसू शकतात.
Simple Exercises to Reduce Tech Neck Wrinkles

Simple Exercises to Reduce Tech Neck Wrinkles

sakal

Anushka Tapshalkar
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HOW TO REDUCE NECK LINES NATURALLY: मोबाईल पाहताना सतत खाली झुकलेली मान, वाढतं वय आणि त्वचेतील कमी होत जाणारं कोलेजन यामुळे मानेवर सुरकुत्या आणि आडव्या रेषा दिसू लागतात. चेहऱ्याची काळजी घेताना आपण मानेकडे मात्र अनेकदा दुर्लक्ष करतो. पण मानेची त्वचाही अधिक तरुण आणि टाइट दिसावी यासाठी काही सोपे व्यायाम मदत करू शकतात. त्वचारोगतज्ज्ञ डॉक्टरांनी सांगितलेले हे ४ सोपे व्यायाम घरच्या घरी करून पाहा.

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Neck Pain
Mobile usage habits
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