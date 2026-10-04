वय वाढण्याआधीच मानेवर रेषा दिसू लागल्यात? या टेक लाइन्स घालवण्यासाठी जाणून घ्या डॉक्टरांनी सांगितले ४ सोपे व्यायाम

HOW TO REDUCE NECK LINES NATURALLY: मोबाईल पाहताना सतत खाली झुकलेली मान, वाढतं वय आणि त्वचेतील कमी होत जाणारं कोलेजन यामुळे मानेवर सुरकुत्या आणि आडव्या रेषा दिसू लागतात. चेहऱ्याची काळजी घेताना आपण मानेकडे मात्र अनेकदा दुर्लक्ष करतो. पण मानेची त्वचाही अधिक तरुण आणि टाइट दिसावी यासाठी काही सोपे व्यायाम मदत करू शकतात. त्वचारोगतज्ज्ञ डॉक्टरांनी सांगितलेले हे ४ सोपे व्यायाम घरच्या घरी करून पाहा..१. चिन लिफ्टसर्वप्रथम पाठ सरळ ठेवून बसा किंवा उभे राहा. त्यानंतर हळूहळू मान मागे नेत हनुवटी छताच्या दिशेने वर करा. मात्र मानेला जास्त ताण देऊ नका. काही सेकंद या स्थितीत राहून पुन्हा सामान्य स्थितीत या.या व्यायामामुळे मानेच्या पुढील भागातील स्नायूंना हालचाल मिळते. नियमित सरावामुळे मान आणि जबड्याचा भाग अधिक टोन दिसण्यास मदत होऊ शकते..२. जॉलाइन पुश-फॉरवर्डपाठ सरळ ठेवून हळूहळू खालचा जबडा पुढे आणा आणि खालचा ओठ किंचित वर उचला. काही सेकंद ही स्थिती कायम ठेवा आणि नंतर जबडा पूर्ववत करा.या व्यायामामुळे जबडा आणि मानेच्या आसपासच्या स्नायूंना सक्रिय करण्यास मदत होते. त्यामुळे पोस्चर सुधारण्यास आणि जॉलाइन अधिक स्पष्ट दिसण्यास मदत होऊ शकते..३. नेक स्ट्रेच अँड होल्डमान एका बाजूला हळूवार झुकवा आणि विरुद्ध बाजूचा हात खाली सरळ ठेवा. मानेच्या दुसऱ्या बाजूला हलका ताण जाणवेल. ही स्थिती साधारण २० ते ३० सेकंद धरून ठेवा आणि नंतर दुसऱ्या बाजूने करा.यामुळे मानेच्या स्नायूंवरील ताण कमी करण्यास आणि रक्ताभिसरणाला चालना देण्यास मदत होऊ शकते. नियमित स्ट्रेचिंगमुळे मान अधिक रिलॅक्स आणि लवचिक राहण्यास मदत होते..४. टंग-टू-रूफ प्रेसजीभ टाळूला घट्ट लावा आणि त्याचवेळी हनुवटी किंचित वर करा. या स्थितीत काही सेकंद राहा आणि नंतर रिलॅक्स करा. हा व्यायाम मानेखालील आणि हनुवटीच्या आसपासच्या स्नायूंना सक्रिय करण्यास मदत करतो.नियमित सरावामुळे मानेचा आणि हनुवटीखालील भाग अधिक टोन दिसण्यास मदत होऊ शकते. काही लोकांमध्ये डबल चिनचा दिसणारा भाग कमी करण्यासही याचा फायदा होऊ शकतो..मानेच्या सुरकुत्यांसाठी व्यायाम खरंच उपयोगी आहेत का?मानेचे व्यायाम सुरकुत्या पूर्णपणे नाहीशा करणारा उपचार नाहीत. तसेच हे कोणत्याही वैद्यकीय किंवा त्वचारोगाच्या उपचारांना पर्याय नाहीत. मात्र मानेच्या स्नायूंची हालचाल, स्ट्रेचिंग आणि योग्य पोस्चर यासाठी हे व्यायाम उपयोगी ठरू शकतात. विशेषतः मोबाईल किंवा लॅपटॉप वापरताना सतत मान खाली ठेवण्याची सवय टाळणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.