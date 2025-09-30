लाइफस्टाइल

Active lifestyle : तरुणांनो, ‘बैठ्या’ संस्कृतीपासून दूर राहा! मेंदू आणि शरीर ताजंतवानं ठेवण्यासाठी ‘हा’ उपाय करा

Stay Fit and Energetic at Any Age : वयाच्या ७० व्या वर्षीही उत्साही कसे राहावे? शैलजा फाटक यांचा 'कार्यरत राहण्याचा मंत्र' जाणून घ्या, ज्यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी राहतील.
Mantra of staying active : माझी खात्री आहे माझ्या रोजच्या सवयी आणि त्यातील सातत्यच मला आरोग्यपूर्ण ठेवतात.  नव्याने लावून घेतलेली योगाची सवय. खूप पूर्वीपासून मी योगासनं करतच होते; पण आता मात्र पद्धतशीर शिस्तबद्ध शिकावे या विचाराने योगाचा एक ऑनलाइन क्लास मी सुरू केला. त्यानं खूप फरक पडला.  

