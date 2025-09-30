Active lifestyle : तरुणांनो, ‘बैठ्या’ संस्कृतीपासून दूर राहा! मेंदू आणि शरीर ताजंतवानं ठेवण्यासाठी ‘हा’ उपाय करा

Mantra of staying active : माझी खात्री आहे माझ्या रोजच्या सवयी आणि त्यातील सातत्यच मला आरोग्यपूर्ण ठेवतात. नव्याने लावून घेतलेली योगाची सवय. खूप पूर्वीपासून मी योगासनं करतच होते; पण आता मात्र पद्धतशीर शिस्तबद्ध शिकावे या विचाराने योगाचा एक ऑनलाइन क्लास मी सुरू केला. त्यानं खूप फरक पडला. .काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट. लिफ्टकडे अजिबात न बघता मी आमचे सोसायटीतील जिने धाडधाड करत वर चढले. सोसायटीतील एक चाळिशीचा मुलगा माझ्याबरोबर चढत होता. ‘‘काकू, अहो तुम्ही किती धाडधाड जिने चढताय. मलासुद्धा कधी असं चढता येत नाही,’’ इति तो तरुण. क्षणभर माझा मलाच अभिमान वाटला. .याचं एक कारण आत्तापर्यंत मी स्वतःला खूप ॲक्टिव्ह ठेवलं आहे. आजूबाजूच्या ज्येष्ठांना दिवसेंदिवस गलितगात्र होताना बघते, तेव्हा ठरवते, मला अजिबात असं व्हायचं नाही. यासाठी सतत काम करत राहणं हा फंडा मला फार उपयोगी पडतो. आणखी एक फंडा, ‘‘हे मी कसं करणार?’’ असं न म्हणता तीन ‘म’चा वापर करायचा..‘हे माझं आहे’, ‘माझ्यासाठी आहे’ आणि ‘मी करणारच’ हा मंत्र मी कायम वापरला. ‘मी नाही’ असं कधीही म्हणायचं नाही आणि समोरून चालत आलेली संधी कधी सोडायची नाही. त्यामुळेच तर वयाच्या ऐन सत्तरीतसुद्धा मी गिरनार पर्वताच्या पाच हजार पायऱ्या चढून जाऊ शकले. सुरुवातीला जरा घाबरत होते; परंतु यासाठी माझ्या मित्र-मैत्रिणींनी मला खूप प्रोत्साहित केलं..आत्ताच्या दिवसांत जास्तीत जास्त तरुण ‘बैठ्या’ संस्कृतीचे झाले आहेत. ते रोजच्या प्रवासाने आणि स्क्रीनवरच्या कामाने दमतात म्हणण्यापेक्षा त्यांचा मेंदू शिणतो. म्हणून घरी येऊन ‘दमलो बुवा’ म्हणत सगळा मोकळा वेळ परत एकदा स्क्रीनपुढे घालवतात. म्हणजे स्क्रीनमुळे डोळे शिणतात बसून बसून अंग आंबतं. परत एकदा हाच उच्चार ‘दमलो बुवा’. त्यापेक्षा घरातच वेगात हालचाली करत जर शरीराला शिस्तबद्ध व्यायाम दिला, तर तेच त्यांचं रिलॅक्सेशन असेल आणि शरीर मन ताजंतवानं होईल.शैलजा फाटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.