Hug Day 2026: ‘या’ 7 खास प्रकारे जोडीदाराला घ्या मिठीत, नात्यात येईल नव्या प्रेमाची ऊब

Hug Day 2025: व्हॅलेंटाईन वीकचा सहावा दिवस म्हणजे हग डे. दरवर्षी १२ फेब्रुवारीला हग डे साजरा केला जातो. या दिवशी जोडपे एकमेकांना मिठीत घेतात आणि प्रेम व्यक्त करतात. प्रेम असो किंवा मैत्री, कोणीतरी ज्या पद्धतीने मिठी मारतो त्यावरून तुम्ही तुमच्या नात्याबद्दल आणि तुमच्याबद्दलच्या त्यांच्या लपलेल्या भावनांबद्दल बरेच काही सांगू करू शकता. शेवटी एखाद्याची देहबोली ही संवादाची एक शक्तिशाली आणि मूक पद्धत आहे. जी बहुतेकदा एखाद्या व्यक्तीच्या खऱ्या भावना प्रकट करते, जरी शब्द तसे करत नसले तरीही. तुम्ही पुढील सात प्रकारे जोडीदाराला मिटीत घेऊन या दिवसाचा आनंद द्विगुणित करू शकता. .बिअर मिठीबिअर मिठी म्हणजे खोल भावनिक संबंध, प्रेम आणि संरक्षण. या प्रकारची मिठी घट्ट, लांब आणि उबदार असते. ती बहुतेकदा जवळच्या मित्राला, कुटुंबातील सदस्यांना किंवा रोमँटिक जोडीदाराला दिली जाते. अशा प्रकारे एक मजबूत प्रेम आणि भावनिक बंधन दर्शवते. "मला काळजी आहे" आणि "मी तुमच्यासाठी आहे" असे म्हणण्याचा हा एक मार्ग आहे.एका बाजूने केलेली मिठीएकतर्फी मिठी नात्यातील भावनिक अंतर किंवा संकोच दर्शवते. असे घडते जेव्हा एक व्यक्ती मिठी देण्यासाठी पूर्णपणे मिठी मारते, तर दुसरी व्यक्ती त्याची प्रतिउत्तर देत नाही - आणि म्हणून, ती लाल झेंडा मानली पाहिजे. नातेसंबंधांमध्ये, हे निराकरण न झालेल्या समस्या किंवा प्रेम कमी होत असल्याचे दर्शवू शकते आणि एखाद्याने त्या लक्षात घेतल्या पाहिजेत..मागील आणि घट्ट मिठीजोडप्यांमध्ये मागील बाजूने मिठी मारणे हे सहसा दिसून येते. ते जोडप्यांमध्ये संरक्षण, विश्वास, खोल प्रेम आणि भावनिक आधाराचे प्रतीक आहेत. "मी तुमच्या पाठीशी आहे" असे म्हणण्याचा हा एक मूक मार्ग देखील आहे आणि तो बहुतेकदा त्यांच्या जोडीदाराशी असलेल्या भावनिक जवळीकतेचे प्रतिबिंबित करतो.एका बाजूने मिठी मारणेहे मैत्रीमध्ये अनेकदा पाहिले जाते आणि एखाद्याचे प्रेम किंवा सांत्वन दर्शविण्याचा हा एक साधा मार्ग मानला जातो. हा क्लासिक "बडी हग" आहे, ज्यामध्ये एक हात खांद्याभोवती किंवा कंबरेभोवती असतो. जरी ते उबदार आणि मैत्रीपूर्ण असले तरी ते घट्ट भावनिक जवळीक दर्शवत नाही. तर रोमँटिक नातेसंबंधांमध्ये, खूप जास्त बाजूचे मिठी मारल्याने उत्कटता आणि नाते कमी होत असल्याचे संकेत मिळू शकतात..लांब आणि घट्ट मिठीलांब,घट्ट मिठी बहुतेकदा जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांना, मित्रांना किंवा जोडीदाराला दिली जाते. ते घट्ट भावनिक संबंध,प्रेम सांगतात. जर कोणी तुम्हाला नेहमीपेक्षा थोडा जास्त काळ धरून ठेवले तर याचा अर्थ असा की त्यांना तुमची आठवण येते, त्यांची खूप काळजी आहे किंवा त्यांना भावनिक सांत्वनाची आवश्यकता आहे. या मिठी अनेकदा प्रेमात असलेल्या जोडीदारांमध्ये किंवा मजबूत भावनिक आधार देणाऱ्या मित्रांमध्ये देवाणघेवाण केल्या जातात.मागील बाजूस मीठीमिठी म्हणजे प्रोत्साहन किंवा मैत्रीपूर्ण औपचारिकता. अशा मिठी बहुतेकदा मैत्री किंवा व्यावसायिक संबंधांमध्ये सामान्य असतात. जिथे इतरांना सांत्वन किंवा अभिनंदन करावे..छातीवर डोकं ठेऊनजेव्हा कोणी मिठी मारताना तुमच्या छातीवर डोके ठेवते तेव्हा ते खुप भावनिक आणि सुरक्षिततेची भावना असते. हे रोमँटिक नातेसंबंधांमध्ये किंवा जवळच्या मैत्रीमध्ये सर्वात सामान्य आहे. जिथे एक व्यक्ती सांत्वन आणि संरक्षण शोधते. अशा मिठी एखाद्याची असुरक्षितता, विश्वास आणि जवळचे बंधन दर्शवतात.