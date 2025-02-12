लाइफस्टाइल

Hug Day 2026: ‘या’ 7 खास प्रकारे जोडीदाराला घ्या मिठीत, नात्यात येईल नव्या प्रेमाची ऊब

Hug Day 2025: आज हग डे साजरा केला जात आहे. या दिवशी जोडपे एकमेकांना मिठीत घेतात आणि प्रेम व्यक्त करतात.
Valentine Week hug styles for couples

Puja Bonkile
Hug Day 2025: व्हॅलेंटाईन वीकचा सहावा दिवस म्हणजे हग डे. दरवर्षी १२ फेब्रुवारीला हग डे साजरा केला जातो. या दिवशी जोडपे एकमेकांना मिठीत घेतात आणि प्रेम व्यक्त करतात. प्रेम असो किंवा मैत्री, कोणीतरी ज्या पद्धतीने मिठी मारतो त्यावरून तुम्ही तुमच्या नात्याबद्दल आणि तुमच्याबद्दलच्या त्यांच्या लपलेल्या भावनांबद्दल बरेच काही सांगू करू शकता.

शेवटी एखाद्याची देहबोली ही संवादाची एक शक्तिशाली आणि मूक पद्धत आहे. जी बहुतेकदा एखाद्या व्यक्तीच्या खऱ्या भावना प्रकट करते, जरी शब्द तसे करत नसले तरीही. तुम्ही पुढील सात प्रकारे जोडीदाराला मिटीत घेऊन या दिवसाचा आनंद द्विगुणित करू शकता.

