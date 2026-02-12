लाइफस्टाइल

Hug Day in Valentine Week : सांग तिला, तुझ्या मिठीत स्वर्ग आहे सारा...; नात्यांना सावरण्यासाठी कधीकधी स्पर्शाची उब हवी असते!

Importance of Hug Day in Valentine Week : हग डे हा प्रेम व्यक्त करण्याचा अनोखा दिवस आहे. शब्द अपुरे पडले तरी मिठीच्या उबेतून भावना, आपुलकी आणि नात्यांची घट्ट वीण तयार होते.
सकाळ डिजिटल टीम
नागपूर : भावना व्यक्त करण्यासाठी अनेकदा शब्द अपुरे पडतात. नात्यांना सावरण्यासाठी कधीकधी स्पर्शाची उब हवी (Hug Day, Valentine Week) असते. ती मिळाली की कोणतंही नातं अधिक खुलतं. म्हणूनच कदाचित व्हॅलेंटाइन विक’मध्ये ‘हग डे’चे एक वेगळेच महत्त्व असेल.

Valentines Day
Valentine Week
Love

